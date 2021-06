Indígenas fecham rodovia no Pará por direitos e contra o Marco Temporal

Centenas de indígenas, de diversos povos da região do Baixo Tapajós, no Oeste do Pará, ocuparam a BR-163 na manhã desta quarta feira (30), na cidade de Santarém, um dos principais polos econômicos da região Norte. O município abriga milhares de indígenas, tanto em aldeias, quando em área urbana. A manifestação de deu contra o PL 490 e o marco temporal, dispositivos legais que fragilizam os povos indígenas e seus territórios.

Fotos: Leonardo Milano

Por: Leonardo Milano

Fonte: Jornalistas Livres