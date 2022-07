Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente, acumula números piores que os de Salles

A pasta do Meio Ambiente continua com um ministro que eleva os dados negativos e a agenda anti ambiental do antecessor

Após um ano, o atual ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, acumula números piores de incêndios florestais e de desmatamento que os do seu antecessor, Ricardo Salles. Leite assumiu a pasta em 23 de junho de 2021, após Salles pedir para sair do governo.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) os incêndios na Amazônia e no Cerrado estão 20% maiores neste ano comparado ao mesmo período de 2021. Em maio, a Amazônia brasileira teve o pior número de incêndios desde 2004, foram 2.287 focos e em junho os números aumentaram 11% em relação ao mês anterior.

O Programa Queimadas do Inpe contabilizou 2.562 focos de incêndio no bioma ao longo do mês, um novo recorde histórico. É o maior número de queimadas em junho dos últimos 15 anos. Em 2007, o Inpe contabilizou 3.519 focos de queimada. De lá para cá, os valores ficaram abaixo de 2.000 focos nos meses de junho, até 2019.

O desmatamento também vem batendo recordes na Amazônia Legal, no primeiro semestre do ano, o desmatamento totalizou uma área de 3.750 km², o pior registro semestral desde 2016, início da série do Sistema de Detecção do Desmatamento na Amazônia Legal em Tempo Real (Deter) do INPE, baseado em alertas diários.

Em abril, os alertas de desmatamento foram de 1.012,5 km² de floresta, primeira vez que um dos primeiros quatro meses do ano apresenta desmatamento que ultrapassa a casa de mil quilômetros quadrados.

Além do aumento dos números, o atual ministro também manteve normas assinadas por Salles e criticadas por ambientalistas, como a flexibilização de regras que deram margem à comercialização de madeira ilegal e a fragilização de órgãos como Ibama e ICMBio.

Fonte: Amazônia.org.br