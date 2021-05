Lançamento do Livro e Vídeo “Uma breve história da Legislação Florestal Brasileira”

Na data que marca os nove anos do novo Código Florestal, Observatório lançará livro e vídeo contando a história da Lei Florestal Brasileira, de 1500 até os dias atuais.

Livro “Uma breve história da Legislação Florestal Brasileira”



No próximo dia 25 de maio, dia do aniversário do novo Código Florestal, o Observatório do Código Florestal (OCF) irá realizar um evento virtual e aberto ao público para lançar o livro “Uma breve história da Legislação Florestal Brasileira” e o vídeo “Breve História do Código Florestal – Parte 2.

A história será contada pelos autores Raoni Rajão, Roberta del Giudice, Richard Van Der Hoff e Ely Bergo e será conduzida de forma espontânea e genuína pela jornalista, escritora e repórter Sônia Bridi, reconhecida por dar luz às pautas ambientais.

Para Roberta del Giudice, secretária executiva do OCF e uma das autoras, “o livro proporciona aos leitores uma viagem ao passado e a descoberta da existência de normas de proteção florestal no Brasil desde a chegada dos europeus. Ao remontar a história da Lei Florestal, é possível perceber que ela se mistura com a história do próprio Brasil. Olhando para trás, buscamos compreender o cenário atual e meios para enfrentar os desafios de implementar essa Lei, que tem fortes raízes culturais”.

Vídeo

O vídeo, que também será lançado, traduz o livro em imagens e sons. O roteiro e direção é de Caio Ferraz e a locução é de Juliana Veiga. O novo vídeo é uma continuação da produção de 2018 que contava a história da proteção florestal na voz da artista e ambientalista Maria Paula Fidalgo. Durante o evento serão transmitidos trechos da obra e os participantes receberão links com acesso antecipado ao vídeo e livro digital.

Podcast

Mas além de lida e vista, essa história também poderá ser ouvida em podcast, que será lançado após o evento com a participação especial do jornalista Matthew Shirts, que atualmente aborda importantes questões ambientais e climáticas de forma despojada e criativa em uma plataforma de conteúdo.

Sobre o evento

Inscrições: http://bit.ly/9anosCodigoFlorestal

Data: 25/05/2021

Hora: 18h às 19:45h

Transmissão: Youtube e Facebook do Observatório do Código Florestal

Mais informações: contato@observatorioflorestal.org.br | Whatsapp: (21) 99800-0667

Sobre o Livro

O livro é dividido em duas partes, a primeira mostra a história da legislação de 1500 até os dias de hoje, e a segunda é o texto compilado da Lei Florestal, incluindo decisões do Supremo Tribunal Federal e comentários feitos por diversos especialistas. A história traçada de 1500 a 1979 é uma reedição da publicação já lançada pelo Observatório em 2018. A partir de 1979 o estudo é inédito, assim como os textos que comentam a implementação de artigos da Lei na prática.



Sobre os autores

Raoni Rajão é Professor Associado de Gestão Ambiental no departamento de Engenharia de Produção da UFMG e membro afilado da Academia Brasileira de Ciências. Ele tem sido professor visitante regular em diferentes instituições com destaque à Lancaster Univeristy (Reino Unido) e Universität Bremen (Alemanha). Desde o mestrado se dedica ao estudo da relação entre tecnologia, ciência e políticas públicas, com ênfase na avaliação de políticas de controle do desmatamento e de pagamento por serviços ambientais.

Roberta Del Giudice é advogada, com 23 anos de atuação em Direito Ambiental, mestre em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília – UnB e especialista em responsabilidade civil e em gestão ambiental e em responsabilidade civil. Trabalhou no Ministério do Meio Ambiente por 10 anos, onde foi responsável pela redação do anteprojeto de lei de gestão de florestas públicas, Lei nº 11.284, de 2006, e foi a primeira Chefe da Assessoria Jurídica do Serviço Florestal Brasileiro. Há 4 anos, é Secretária Executiva do Observatório do Código Florestal, onde trabalha com o Código Florestal, buscando a transparência de dados e a implantação dos instrumentos relacionados à Lei.

Richard Van Der Hoff é pesquisador pós-doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pesquisador associado ao Centro de Inteligência Territorial (CIT). Tem doutorado duplo pela UFMG e pela Universidade Radboud na Holanda com base em uma pesquisa sobre o papel de instrumentos financeiros na governança florestal e ambiental no Brasil. Seu trabalho engloba também serviços ecossistêmicos e o Código Florestal.

Ely Bergo De Carvalho é graduado em História pela Universidade Estadual de Maringá (1999), com mestrado (2004) e doutorado (2008) em História pela Universidade Federal de Santa Catarina. Pós-Doutorado em “Environmental Studies” na “University of California Santa Cruz”. Professor associado da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Orienta no Programa de Pós-graduação em História da UFMG nos seguintes temas: História Ambiental; Práticas e representações na apropriação do Mundo Natural. Publicou inúmero artigos científicos. Sendo seu último livro autoral “Inspirar Amor a Terra: Uma História Ambiental da Colonização Moderna no Brasil”.

Sobre o Código Florestal

O novo Código Florestal (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012), Lei que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa ou Lei Florestal, está em vigor desde maio de 2012. Essa nova Lei estabeleceu regras de transição, que permitem a adaptação das propriedades rurais aos termos da Lei, por meio de um processo, com os seguintes passos: Inscrição do imóvel rural no CAR; a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA); assinatura de Termo de Compromisso, no qual cada produtor apresenta um projeto indicando como se adaptará às regras legais; e a adequação ambiental da propriedade rural à Lei e conversão das penas e multas em função da prestação de serviço ambiental. Mas implementação dessa Lei ainda caminha a passos lentos.

Sobre o Observatório

O Observatório do Código Florestal é uma rede de 35 organizações da sociedade civil que se uniram pelo objetivo comum de proteção, restauração e uso sustentável das florestas brasileiras. Atuam promovendo o controle social da implantação da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal brasileiro) e a integridade ambiental, social e econômica da vegetação nativa do Brasil.

Fonte: Observatório do Código Florestal