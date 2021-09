Leite nomeia novo coronel para chefiar gabinete da Secretaria de Qualidade Ambiental

A nomeação do coronel do Exército, Erasmo Rodrigues de Afonseca Filho, assinada pelo ministro, foi publicada nesta nesta sexta (03)

Mantendo a tradição de indicar militares para postos de confiança no Ministério do Meio Ambiente, nesta sexta-feira (03), o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, assinou a nomeação de mais um: o Coronel do Exército, Erasmo Rodrigues de Afonseca Filho. O coronel é o novo chefe de gabinete da Secretaria de Qualidade Ambiental. Por coincidências que só o atual emparelhamento dos órgãos ambientais explicam, o seu antecessor, Reginaldo Vieira de Abreu, nomeado por Salles em 1º de julho de 2020, também é coronel do Exército.

A Secretaria de Qualidade Ambiental gere dois departamentos: o de Qualidade Ambiental e Gestão de Resíduos; e o de Gestão Ambiental Territorial.

Por: Daniele Bragança

Fonte: O Eco