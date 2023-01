Mato Grosso pretende aprovar medida que dificulta a criação de novas unidades de conservação no estado

A Assembleia Legislativa do Mato Grosso (ALMT) pode votar hoje um projeto de lei que, se aprovado, dificultaria a aprovação e criação de novas unidades de conservação no estado. O Projeto de Emenda Constitucional 12 de 2022 condiciona a criação de novas unidades à “disponibilidade de dotação orçamentária necessária para a completa e efetiva indenização aos proprietários afetados”.

A PEC tem tramitado em ritmo acelerado e sem debate com a sociedade, segundo o Observatório Socioambiental do Mato Grosso (ObservaMT), rede que monitora a situação socioambiental do estado. Edilene Amaral, consultora jurídica e de articulação da rede, aponta que outro ponto problemático são os prazos estabelecidos, alterando de dois para dez anos a criação de unidades de conservação: “É inconstitucional determinar que só pode haver criação de uma unidade de conservação durante um período de tantos anos, com uma condição específica de regularizar e pagar indenizações, ou seja, em detrimento do poder econômico. Vale ressaltar, o Estado não apresentou nenhum estudo efetivo que o ampare nesta decisão”, afirma.

O texto do projeto, justifica a medida afirmando que “o Estado não pode mais tolerar a situação atual, nem muito menos permitir que novas unidades de conservação continuem sendo criadas sem a previsão dos recursos necessários para a sua efetiva implantação” e condiciona a implementação de uma nova área

Organizações afirmam que ao condicionar a criação de novas unidades ao orçamento e regularização fundiária cria um “freio” impedindo novas áreas protegidas. Para o Fórum Mato-grossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento (Formad) falta debate e consulta à sociedade civil. “Antes de passar pela ALMT, um projeto dessa natureza precisa ser discutido no Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema) e também ser tema de uma audiência pública para que a sociedade seja contemplada nessa discussão”, disse o secretário executivo do Formad, Herman Oliveira.

