Meta de zerar desmatamento ilegal até 2028 segue longe de ser cumprida

Ministro do MMA se comprometeu com esse objetivo na COP26, mas os números do desmatamento segue crescendo desde então

Em novembro será realizada a COP27 (27ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas), em Sharm el-Sheikh, no Egito e quase um ano depois que o ministro do meio ambiente, Joaquim Leite, assinou a Declaração sobre Florestas em Glasgow, comprometendo o Brasil a zerar o desmatamento ilegal até 2028, especialistas apontam que se a tendência atual se mantiver, não há previsão de que a meta seja cumprida.

O desmatamento segue batendo recordes desde a COP26, realizada na Escócia entre outubro e novembro de 2021. Em nota ao jornal Folha de São Paulo, o Ministério do Meio Ambiente afirma que “o governo federal tem agido de maneira extremamente contundente na proteção ao meio ambiente e no combate aos crimes ambientais”. Mas, só o primeiro semestre de 2022 registrou a maior área sob alerta de desmatamento em sete anos de medição na Amazônia Legal, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Especialistas sugerem a retomada do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) implementado em 2004. Os resultados obtidos até 2012 foi uma diminuição de 83% do desmatamento.

