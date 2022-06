Ministério Público Eleitoral fala sobre eleições em seminário indígena de políticas partidárias

Evento ocorreu na Terra Indígena São Marcos, território demarcado no norte de Roraima

O Ministério Público Eleitoral (MP Eleitoral) participou, nesta terça-feira (21), do Seminário Estadual de Política Partidária e Povos Indígenas, promovido por lideranças indígenas na Terra Indígena São Marcos (RR). O órgão foi convidado para falar sobre as eleições de 2022 e o que pode ou não ser feito durante o período eleitoral.

Entre os destaques, o MP Eleitoral apontou a importância da participação nas votações de outubro para que haja representatividade de minorias na política. “O povo indígena tem suas aspirações legítimas, suas lutas. É por meio das eleições, por meio do processo democrático que vocês vão conseguindo implementar todas essas pautas”, disse o procurador regional Eleitoral Alisson Fabiano Estrela Bonfim.

O procurador conversou com os indígenas sobre o período em que poderá ser feita campanha, a importância de verificar a fonte de informações para evitar a proliferação de fake news e foi categórico sobre a segurança das urnas eletrônicas.

Como fiscal das eleições, o representante do MPF pediu ainda o apoio das lideranças para o combate à venda de votos nas comunidades. Segundo o procurador, esse é o principal ilícito verificado em todo o estado de Roraima. “Não permita em suas comunidades que ninguém vá oferecer algo em troca do voto de vocês. As conquistas de cada povo, de cada etnia, de cada cidadão só vão ser alcançadas por meio das eleições, do processo democrático com isonomia e respeito às leis.”

O MP Eleitoral atua na defesa do regime democrático, intervindo no processo eleitoral, em todas as fases: inscrição dos eleitores, convenções partidárias, registro de candidaturas, campanhas, propaganda eleitoral, votação, diplomação dos eleitos. A composição do órgão é de membros do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual.



Fonte: Procuradoria da República em Roraima

