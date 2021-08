Mostra EcoFalante começa nesta quarta-feira com 101 filmes de 40 países

Os filmes e debates da 10ª edição da mostra poderão ser assistidos online de acordo com a programação. Mostra é gratuita e vai até o dia 14 de setembro

Começa nesta quarta-feira (11), a 10ª edição da Mostra EcoFalante, com 101 filmes de 40 países que poderão ser assistidos online e de forma gratuita durante o evento, que vai até o dia 14 de setembro. A mostra, dedicada à temática socioambiental, contará com a pré-estreia do documentário “A Bolsa ou a Vida”, do diretor brasileiro Silvio Tendler, que se debruça sobre as perspectivas do mundo pós-pandemia e os embates entre o mundo do capital e o natural.

O festival contará ainda com debates e com um concurso de curtas onde 10 produções realizadas por estudantes brasileiros competem pelo prêmio de melhor filme e prêmio do público. Com a temática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela ONU na Agenda 2030, todos os curtas abordam algum dos ODS.

Confira a programação completa aqui.

Por: Duda Menegassi

Fonte: O Eco