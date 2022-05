Mostra Ecofalante traz seleção especial de filmes na Semana do Meio Ambiente

A programação inclui 20 filmes que ficarão disponíveis para exibição online entre os dias 1º e 21 de junho, e pré-estreia do documentário brasileiro “Lixo Mutante”

Em celebração à Semana Nacional do Meio Ambiente, a Mostra Ecofalante preparou uma programação especial com 20 filmes de longa-metragem. A seleção da mostra ficará disponível online para exibição, dos dias 1º a 21 de junho, de forma gratuita. A seleção resgata os filmes internacionais que foram destaque nas dez primeiras edições da Mostra. Entre os destaques está o documentário “A Enseada” (The Cove, no título original), vencedor do Oscar em 2010.

Outro destaque na programação será a pré-estreia do filme “Lixo Mutante”, dos brasileiros Dani Minussi e Adriano Caron, que terá exibição presencial nos dias 3, 4 e 5 de junho, às 19h30, no Centro Cultural São Paulo, com entrada gratuita. O filme discute a questão dos resíduos sólidos através de entrevistas e performance, além de propor novas relações entre sociedade, indivíduo e lixo.

Também haverá duas sessões de debate online, nos dias 2 e 9 de junho, com o tema dos 30 anos da Rio 92 e o futuro dos festivais de cinema a partir da retomada pós-pandemia.

Confira a programação completa no site.

A programação especial da Semana de Meio Ambiente antecede a 11ª edição da Mostra Ecofalante de Cinema, festival dedicado às temáticas socioambientais, que ocorre entre os dias 27 de julho e 18 de agosto deste ano.

Serviço:

Mostra Ecofalante – Especial Semana do Meio Ambiente

Quando? De 1º a 21 de junho de 2022 Onde?

Exibição online, acesse pela página do Ecofalante (Site ecofalante.org.br/programação)

Quanto? Gratuito

Por Duda Menegassi

Fonte: O Eco