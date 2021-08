MPF realiza audiência para discutir políticas públicas em comunidade indígena Xerente

Reunião acontecer no próximo dia 10 de setembro, no Centro de Ensino Médio Indígena Xerente Warã, em Tocantínia/TO.

Com o objetivo de acompanhar a implementação de políticas públicas voltadas às comunidades indígenas, o Ministério Público Federal realizará no próximo dia 10 (sexta-feira), audiência pública com as comunidades indígenas da Terra Indígena Xerente/Funil.

Na audiência pública será discutida a execução das políticas públicas de educação e saúde ofertadas à população Xerente, assim como a eleição de conselheiros indígenas para comporem o Conselho Distrital de Saúde Indígena e o Conselho Estadual Escolar Indígena, e a indicação e contratação de servidores para atuarem na Saúde e na Educação Indígena.

Além da comunidade indígena serão convidados o Distrito Sanitário Especial Indígena do Tocantins (DSEI/TO), a Secretaria de Educação e Cultura do Tocantins (SEDUC/TO), a Fundação Nacional do Índio no Tocantins (FUNAI/TO), a Coordenações Técnicas Locais de Tocantínia (CTL) e o Município de Tocantínia.

Fonte: MPF