MPF realiza visita em área de conflito agrário no norte do Tocantins

O acampamento Gabriel Filho, inserido no imóvel rural conhecido como Fazenda Freitas, antiga Fazenda Recreio, recebeu este nome em homenagem ao trabalhador assassinado na região, em 2010

No último dia 22 de novembro, o procurador da República Thales Cavalcanti Coelho visitou o acampamento Gabriel Filho, localizado na Fazenda Freitas, município de Palmeirante (TO), com o objetivo colher informações atualizadas sobre o conflito pela posse da terra instalado no local, que já resultou em morte e ameaças.

De acordo com os moradores, o imóvel rural se encontrava abandonado e, em 2009, foi ocupado com o fim de que, diante do descumprimento da função social da propriedade, o Incra desapropriasse o bem e o destinasse para o Programa Nacional de Reforma Agrária. No entanto, até o momento a desapropriação não foi realizada.

Também participaram da visita o defensor Público Pablo Mendonça Chaer e representantes da Coordenação Araguaia e Tocantins da Comissão Pastoral da Terra.

Fonte: MPF-TO