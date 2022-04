Negociação de novo relatório sobre clima foi a mais difícil da história

O mais novo relatório climático da ONU acabou por se tornar um registro histórico de como o mundo está falhando em conter a crise climática. Focado em como mitigar as mudanças climáticas, a negociação do documento, divulgado na segunda-feira (4), foi a mais longa e difícil da história do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática da ONU), segundo cientistas que participaram… –

Acesse a matéria completa aqui: https://noticias.uol.com.br/colunas/crise-climatica/2022/04/07/negociacao-de-novo-relatorio-sobre-clima-foi-a-mais-dificil-da-historia.htm?cmpid=copiaecola