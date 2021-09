No FSC® Friday, FSC Brasil lança curso sobre serviços ecossistêmicos para estimular sustentabilidade

O objetivo é expandir adesão ao manejo florestal responsável e propagar informações a respeito do impacto dos serviços ecossistêmicos no ambiente e economia

O FSC Friday é uma celebração anual do FSC, que acontece toda última sexta-feira do mês de setembro. A ideia é, neste dia, ampliar o debate sobre o manejo florestal responsável, um assunto que, se ainda não é, deveria ser central quando se fala em combate ao desmatamento e as mudanças climáticas. E, este ano, o FSC Brasil comemora a data com o lançamento de um novo curso online focado em serviços ecossistêmicos.

O curso em formato EAD estará disponível a partir de hoje, 24 de setembro e as inscrições, assim como o acesso aos conteúdos, poderão ser feitas através da página “Plataforma Saber FSC”. Em comemoração ao FSC Friday, quem se inscrever até o dia 15 de outubro, terá desconto de 15%. O curso será gratuito para membros de organizações comunitárias e pequenos produtores. Serão 20 horas de carga horária, com exercícios de fixação do conteúdo, e-book e certificado.

Em 2018, o FSC lançou o Procedimento de Serviços Ecossistêmicos, que visa fornecer aos manejadores de florestas certificadas, sejam eles pequenos produtores e comunidades ou grandes empresas, ferramentas para medir, verificar e comunicar seus impactos positivos em serviços ecossistêmicos, como o armazenamento de carbono, a proteção à biodiversidade, a conservação dos recursos hídricos e do solo e os serviços recreacionais. A verificação destes serviços pode facilitar o acesso a investimentos, bem como aumentar a viabilidade financeira.

“A ideia do curso é alinhar e integrar pessoas que estão preocupadas com a sustentabilidade, compreendendo os efeitos das ações humanas nos ambientes nativos, nas populações locais e na economia de maneira geral” comenta Daniela Vilela, Diretora Executiva do FSC Brasil. E completa, “No momento em que estamos, é preciso entender a relação existente entre nossas atividades e os serviços da natureza. O FSC conhece bem este cenário, e com o curso podemos compartilhar um pouco deste conhecimento adquirido”.

Os interessados aprenderão conceitos básicos sobre os serviços ecossistêmicos, como utilizar o procedimento de forma prática, quais as ferramentas de mercado e suas possibilidades. Os conteúdos se dividem entre teóricos e práticos, contando com entrevistas e cases detalhados das três primeiras empresas com as verificações de serviços ecossistêmicos FSC no Brasil: Amazonbai, Precious Woods e Veracel.

O desenvolvimento deste curso contou com o apoio do projeto Ação do Setor Privado para a Biodiversidade (Private Business Action for Biodiversity – PBAB, na sigla em inglês), iniciativa global que promove metodologias e ferramentas para favorecer a manutenção da biodiversidade, produção e comercialização. O projeto faz parte da Iniciativa Internacional para o Clima (IKI, sigla em alemão), que conta com o apoio do Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha (BMU, sigla em alemão) e é implementado no âmbito da parceria entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH e o FSC Brasil.

Fonte: FSC®