No Mês do Meio Ambiente, alunos de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Acre conhecem o Complexo Industrial Florestal de Xapuri

A Secretaria do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), durante todo o mês de junho, promove ações para a comunidade a partir da programação do Mês do Meio Ambiente. Juntamente com o Centro Acadêmico de Engenharia Florestal (Caef) e a Agência de Negócios do Estado do Acre (Anac), nessa semana, no dia 15, os alunos do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Acre (Ufac), visitaram o Complexo Industrial Florestal de Xapuri (Ciflox).

Foto cedida

O Presidente do Centro Acadêmico do curso, Ovídio Thyago, falou sobre a importância de práticas como essa e relatou que: “Todos os alunos do ensino superior devem ter em sua integralização curricular atividades práticas que garantam o contato com seu futuro ambiente de trabalho. Claro, que dependendo da área de atuação, propiciar essas experiências exigirá mais planejamento, recursos e trabalho. Contudo, quanto mais os nossos estudantes obtiverem uma formação superior de maior qualidade, conciliando o conhecimento teórico aprendido nas salas de aulas com atividades práticas realizadas em visitas de campo, laboratórios, indústrias e empresas, mais o Acre terá profissionais capacitados para promover o desenvolvimento social e econômico da nossa região. Todos ganham”.

Foto cedida

Por fim, a Semapi, reafirma a parceria com a Anac e o Caef, na construção de políticas públicas que proporcionam medidas com grandes resultados para todo o Estado do Acre.

Por Cássia Lima

Fonte: Governo do Estado do Acre