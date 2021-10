Organização pede doação para ajudar a combater queimadas em São Félix do Xingu

São Félix do Xingu, onde está a brigada voluntária, foi o município com mais focos de calor no mês de setembro

Para tentar conter o avanço dos incêndios florestais, a cidade de São Félix do Xingu, no Pará, conta com o apoio de uma brigada voluntária. Pessoas comuns que ficam à disposição em qualquer dia e horário para atender os chamados contra o fogo. No entanto, apesar da disposição ainda faltam equipamentos adequados.

Por isso, a Amigos da Terra – Amazônia Brasileira abriu uma vakinha online para a compra de quatro sopradores de alta capacidade, imprescindíveis para os trabalhos em chão. Os voluntários passaram por formações no final de julho e início de agosto deste ano, realizada pelo Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo). E além da capacitação, para que possam agir rapidamente durante os incêndios, também recebem o apoio da prefeitura da cidade que forneceu algum dos equipamentos.

As ações fazem parte dos esforços para reduzir os índices de queimadas do município. Durante os trinta dias do mês de setembro, foram registrados 641 focos de incêndios. O número, no entanto, representa uma queda de quase 70% se comparado ao mesmo mês do ano de 2020, de acordo com os dados registrados do BDQueimadas do INPE.

Para Luciane Simões, coordenadora do “Projeto Fogo – Ações para Diminuição das Queimadas” da Amigos da Terra – Amazônia Brasileira, os números apontam o empenho para tentar reverter esse cenário: “Não podemos colocar holofotes negativos em São Félix porque ele atingiu o primeiro lugar no ranking neste período. Devemos pôr uma lupa e entender que o número registrado não corresponde a um aumento, mas sim a um desempenho de ações que de fato resultou na queda de focos em comparação ao mesmo período do ano passado e ao mês anterior”, ressalta Luciane.

Projeto para reduzir queimadas

O “Projeto Fogo – Ações para Diminuição das Queimadas”, promovido pela Amigos da Terra – Amazônia Brasileira em parceria com o frigorífico Frigol e a Secretaria do Meio Ambiente e Mineração de São Félix do Xingu/PA, tem como objetivo reduzir o desmatamento e as queimadas da região, por meio da conscientização da população e da mudança de hábitos em relação ao uso do fogo. Saiba mais em www.amigosdaterra.org.br

Ajude a combater as queimadas!

Por: Nicole Matos

Edição: Aldrey Riechel

Fonte: Amazônia.org