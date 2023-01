Organizações ambientais saúdam Marina Silva como nova Ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas

A nomeação foi bem recebida pelas organizações de meio ambiente que publicaram cartas apontando os desafios dos próximos quatro anos

Junto com a nomeação de Marina Silva como ministra da pasta, o Ministério do Meio Ambiente recebeu ainda um sobrenome “e das Mudanças Climáticas”. A mudança não só sinaliza o foco nas mudanças climáticas, um olhar mais global e atual para o ministério, mas também pontua uma mudança, que segundo as organizações ambientais será desafiadora diante do descaso pelo qual o órgão passou nos últimos anos.

Em carta e notas, a organização Amigos da Terra – Amazônia Brasileira, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) e a rede de mais de 60 organizações do Observatório do Clima saudaram a nova ministra, mas pontuaram os desafios para se “restituir” o tema.

“Além de ter de remontar um ministério inteiro quase do zero após quatro anos de destruição, a ministra enfrentará um ambiente muito mais crispado na Amazônia, cujo desmatamento terá de controlar imediatamente”, avalia a carta da rede Observatório do Clima.

O governo Bolsonaro deixou uma herança negativa quando o assunto é o meio ambiente: alta de 60% no desmatamento durante todo seu mandato, recorde de queimadas no Pantanal e na Amazônia, aumento na emissão de gases de efeito estufa, anistia para grilagem de terras, aumento das invasões de terras indígenas por garimpeiros e madeireiros, paralisação do Fundo Amazônia e diminuição da fiscalização de crimes ambientais.

“O desmatamento e queimadas nos biomas brasileiros bateram recordes, atrás de recordes, deixando para trás o sinal da boiada que passou, demonstrando que o caminho a ser trilhado para alcançar as metas ambientais de desmatamento zero e as de combate às mudanças climáticas, irá demandar o empenho e energia que foram as marcas de sua primeira passagem pelo MMA”, aponta o documento da Amigos da Terra.

Ambos os documentos enviados apresentam temas e atividades relacionados ao combate ao desmatamento, clima, manejo florestal e combate às queimadas, que as organizações acreditam ser de suma importância, e que seja possível contribuição da sociedade civil com a gestão da ministra.

O Ipam destaca que ao assumir o cargo, Marina carrega a esperança da retomada do protagonismo internacional do Brasil no debate sobre as mudanças climáticas e a conciliação entre conservação socioambiental e produção sustentável.

Completando duas décadas após sua primeira passagem pelo MMA (2003-2008), também durante o governo Lula, Marina volta à frente da pasta novamente. Na política, concorreu três vezes à Presidência da República, sem obter sucesso na candidatura, é ex-senadora pelo Acre e deputada federal eleita em outubro de 2022 pelo Rede-SP. Ela tem a carreira marcada pela luta em defesa do meio ambiente, inclusive ao lado do líder seringueiro e ambientalista Chico Mendes.

“Marina é o que o Brasil precisa para ajudar a trazer de volta o país para os trilhos da sustentabilidade. O mundo sabe o que ela fez. Suas ações levaram o Brasil a ser um líder ambiental e uma inspiração no combate ao desmatamento”, enfatizou a Diretora de Ciência do IPAM, Ane Alencar.

Por: Nicole Matos

Fonte: Amazônia.org.br