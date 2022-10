Organizações e parlamentares manifestam apoio ao povo Karipuna e defendem que Comissão acompanhe caso

Em carta, 56 organizações e parlamentares defendem criação de Comissão Parlamentar para averiguar invasões sistemáticas à TI Karipuna e omissão do governo federal

Aripã, ancião Karipuna, durante viagem a Brasília para denunciar situação de seu território, em setembro de 2022. Foto: Adriano Machado/Greenpeace

Um conjunto de organizações da sociedade civil e de parlamentares divulgou uma carta em apoio aos povos Karipuna, Uru-Eu-Wau-Wau e Piripkura, que vivem na Terra Indígena (TI) Karipuna, em Rondônia. O território tem sido sistematicamente invadido por madeireiros e grileiros, que vêm desmatando áreas para o plantio de pasto dentro da terra indígena e ameaçando as lideranças Karipuna.

A carta é assinada por 56 entidades e parlamentares, que garantem que formarão uma Comissão Parlamentar para tratar do caso e realizar uma visita in loco ao território Karipuna. O documento foi protocolado na Sexta Câmara do Ministério Público Federal (MPF) e no Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

“Sem nenhuma proteção territorial, o povo está cada vez mais oprimido no interior do território, que é demarcado, e sofre ameaças de morte diuturnamente. Os criminosos prometem ataques para exterminar todos que ali vivem, incluindo as crianças e os idosos”, afirma o documento.

Os parlamentares e organizações ressaltam que o povo Karipuna está “sob risco de genocídio” e “corre o sério risco de ter sua língua, cultura e corpos extintos para satisfazer as vontades do agronegócio, sob a omissão criminosa do Estado”.

Além disso, a carta também chama atenção para os recorrentes pedidos de providência dos indígenas em relação aos povos isolados que vivem no interior da TI Karipuna. Estes grupos, cuja presença já foi diversas vezes notificada pelas lideranças Karipuna aos órgãos oficiais, são especialmente vulneráveis à atuação de invasores – e sua existência sequer é reconhecida ou investigada pelo governo federal.

Outro ponto destacado por organizações e parlamentares é a destruição de milhares de hectares de floresta na terra indígena. Segundo o Prodes, sistema de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a TI Karipuna foi a nona terra indígena mais desmatada do país entre 2015 e 2021, período em que 4.754 hectares foram ilegalmente devastados no território.

“Além de todo o risco de morte que correm os povos indígenas da TI Karipuna, a degradação ambiental está cada vez maior, com a floresta sendo derrubada para favorecer a criação de gado, interferindo assim diretamente na qualidade de vida dessas pessoas, seja pela diminuição de árvores frutíferas, pela fuga e extinção de animais e, até mesmo, pelo esgotamento dos rios”, afirma a carta.

Pedido de socorro

No final de setembro, uma delegação de indígenas da TI Karipuna, com lideranças, crianças e anciões dos povos Karipuna, Piripkura, Kasharari e Uru-Eu-Wau-Wau, foi até Brasília para realizar uma série de audiências, reuniões e denúncias sobre a grave situação que enfrentam em seu território.

Sem respostas do governo federal, as lideranças buscaram apoio de embaixadores e representantes da União Europeia e de 21 países. Os Karipuna pediram a esses países que cobrem do governo brasileiro a proteção de seu território e que imponham barreiras para garantir que os produtos comercializados com o Brasil não sejam oriundos de violações aos direitos humanos e aos povos originários.

“Pedimos apoio para cobrar que o Estado brasileiro cumpra sua função de proteger e fiscalizar nosso território. Já percorremos o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e nada é feito”, afirma o cacique André Karipuna.

“Por isso, pedimos às autoridades dos outros países que prestem atenção nos produtos que compram do Brasil, e busquem saber de onde vêm esses produtos. Não há mais espaço para cadeias produtivas que destroem a Amazônia e desrespeitam os nossos direitos”, diz a liderança.

Confira a íntegra da carta:

CARTA EM DEFESA DOS POVOS KARIPUNA, URU-EU-WAU-WAU E PIRIPKURA DE RONDÔNIA

Nós, abaixo-assinados, somos um grupo composto por parlamentares, entidades ambientalistas, organizações indígenas e indigenistas, sindicatos e associações, movimentos sociais campesinos e de defesa dos direitos humanos, que busca incidir nas propostas legislativas que dizem respeito à garantia dos direitos humanos e à preservação ambiental.

Na data do dia 22 de setembro de 2022, estivemos reunidos com lideranças indígenas do povo Karipuna, da Terra Indígena (TI) Karipuna, localizada no estado de Rondônia, para ouvirmos as denúncias de violências e violações ao território, que aumentam em níveis cada vez mais alarmantes. Atualmente, a comunidade também possui membros dos povos Uru-Eu-Wau-Wau e Piripkura e registram, desde a década de 1990, a presença de povos que se mantêm em isolamento voluntário, mas que nunca receberam a proteção ideal pelo governo federal.

A TI Karipuna fica localizada próxima à capital do estado de Rondônia, Porto Velho, e possui alto grau de exploração ilegal e especulação, sobretudo por madeireiros, caçadores, pescadores, agropecuaristas e grileiros que invadem a área regularmente, de forma ostensiva. Sem nenhuma proteção territorial, o povo está cada vez mais oprimido no interior do território, que é demarcado, e sofre ameaças de morte diuturnamente. Os criminosos prometem ataques para exterminar todos que ali vivem, incluindo as crianças e os idosos.

Sob o risco de genocídio é que os povos Karipuna, Piripkura e Uru-Eu-Wau-Wau estiveram em Brasília (DF) para denunciar em todas as instâncias possíveis, inclusive internacionais, para que seu grito de socorro seja ouvido e uma tragédia possa ser evitada.

Além de todo o risco de morte que correm os povos indígenas da TI Karipuna, a degradação ambiental está cada vez maior, com a floresta sendo derrubada para favorecer a criação de gado, interferindo assim diretamente na qualidade de vida dessas pessoas, seja pela diminuição de árvores frutíferas, pela fuga e extinção de animais e, até mesmo, pelo esgotamento dos rios.

As entidades e mandatos abaixo-assinados se comprometem em dar visibilidade para a causa indígena, que atualmente está num caos simultâneo em várias regiões do país, e especificamente para o povo Karipuna, que corre o sério risco de ter sua língua, cultura e corpos extintos para satisfazer as vontades do agronegócio, sob a omissão criminosa do Estado.

Não somente isso, nos comprometemos também em dar vazão, naquilo que nos compete, às diligências necessárias para a formação de uma Comissão Parlamentar para tratar do caso, ainda no ano de 2022, incluindo, o mais breve possível, uma visita in loco por autoridades nacionais.

Assinam:

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – Apib

Conselho Indigenista Missionário – Cimi

Greenpeace Brasil

Associação Brasileira de Antropologia – ABA

Associação Brasileira de Reforma Agrária – ABRA

Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé

Associação Nacional dos Servidores de Carreira de Especialista em Meio Ambiente e do PECMA – ASCEMA NACIONAL

Centro Feminista de Estudos e Assessoria – CFEMEA

Comissão Brasileira de Justiça e Paz – CBJP

Comissão Pastoral da Terra – CPT

Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente a Mineração

Conectas Direitos Humanos

Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais – CONTAR

Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares – CONTAG

Deputada Alice Portugal, Partido Comunista do Brasil – PcdoB da Bahia

Deputada Áurea Carolina, Partido Socialismo e Liberdade – PSOL de Minas Gerais

Deputada Federal Erika Kokay, Partido dos Trabalhadores – PT do Distrito Federal

Deputada Federal Fernanda Melchionna, Partido Socialismo e Liberdade – PSOL do Rio Grande do Sul

Deputada Federal Joênia Wapichana, Partido Rede Sustentabilidade – REDE de Roraima

Deputada Federal Luiza Erundina, Partido Socialismo e Liberdade – PSOL de São Paulo

Deputada Federal Professora Rosa Neide, Partido dos Trabalhadores – PT de Mato Grosso

Deputada Federal Sâmia Bomfim, Partido Socialismo e Liberdade – PSOL de São Paulo

Deputada Federal Talíria Petrone, Partido Socialismo e Liberdade – PSOL do Rio de Janeiro

Deputada Federal Vivi Reis, Partido Socialismo e Liberdade – PSOL do Pará

Deputado Airton Faleiro, Partido dos Trabalhadores – PT do Pará

Deputado Alencar Santana, Partido dos Trabalhadores – PT de São Paulo

Deputado Federal Bohn Gass, Partido dos Trabalhadores – PT do Rio Grande do Sul

Deputado Federal João Daniel, Partido dos Trabalhadores – PT de Sergipe

Deputado Federal José Ricardo, Partido dos Trabalhadores – PT do Amazonas

Deputado Federal Nilto Tatto, Partido dos Trabalhadores – PT de São Paulo

Deputado Federal Orlando Silva, Partido Comunista do Brasil – PcdoB de São Paulo

Deputado Federal Patrus Ananias, Partido dos Trabalhadores – PT de Minas Gerais

Deputado Federal Rodrigo Agostinho, Partido Socialista Brasileiro – PSB de São Paulo

Deputado Federal Waldenor Pereira, Partido dos Trabalhadores – PT da Bahia

Federação dos Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso – FEPOIMT

Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos Indígenas

Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC

Instituto Maíra

Instituto Sociedade, População e Natureza – ISPN

Instituto Socioambiental – ISA

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST

Movimento pela Soberania Popular na Mineração – MAM

Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia – MUPOIBA

Observatório do Clima – OC

Observatório Nacional de Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida – OLMA

Rede Eclesial Pan-Amazônica – REPAM

Senador Fabiano Contarato, Partido dos Trabalhadores – PT do Espírito Santo

Senador Humberto Costa, Partido dos Trabalhadores – PT de Pernambuco

Senador Jaques Wagner, Partido dos Trabalhadores – PT da Bahia

Senador Jean Paul Prates, Partido dos Trabalhadores – PT do Rio Grande do Norte

Senador Paulo Paim, Partido dos Trabalhadores – PT do Rio Grande do Sul

Senador Paulo Rocha, Partido dos Trabalhadores – PT do Pará

Senador Rogério Carvalho, Partido dos Trabalhadores – PT de Sergipe

Setorial Nacional Indígena do Partido dos Trabalhadores – PT Nacional

Terra de Direitos

World Wild Fund for Nature Brasil – WWF

14 de setembro de 2022, Brasília (DF)

Fonte: Cimi