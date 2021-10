Organizações lançam minimanual sobre Conferências do Clima e Acordo de Paris

Publicação explica estrutura do acordo, mergulha na linguagem dos acordos e deixa claro o que será discutido na próxima, marcada para novembro

O Observatório do Clima e a LACLIMA (Latin American Climate Lawyers Initiative for Mobilizing Action) publicaram nesta quinta-feira (30) um minimanual que destrincha para leigos a sopa de letrinhas que compõem o dia a dia da diplomacia climática.

A publicação, de 41 páginas, pode ser baixada de graça aqui e faz um histórico da Convenção do Clima da ONU, resume os avanços e as barreiras de três décadas de negociações e explica, artigo a artigo, o acordo do clima de Paris, fechado em 2015, cujos últimos detalhes deverão ser finalizados na COP26.

Leia o minimanual “Acordo de Paris – Um Guia para os Perplexos”.

Fonte: O Eco