PAPO DE FLORESTA: Amigos da Terra – Amazônia Brasileira e Imaflora lançam podcast sobre as florestas brasileiras

Para celebrar o mês do meio ambiente, o Papo de Floresta trará entrevistas exclusivas sobre gestão, controle e legislação ambiental



Quais os caminhos para a conservação das florestas? Para responder esta pergunta e entender como funciona a produção, gestão e monitoramento dos produtos de origem florestais, a Amigos da Terra – Amazônia Brasileira e o Imaflora lançam hoje o PodCast Papo de Floresta. Disponível nas principais plataformas, o programa apresenta temas para que o ouvinte acompanhe o que acontece nas florestas brasileiras e como pode contribuir para o meio ambiente.

O primeiro episódio traz uma entrevista com secretário de meio ambiente e sustentabilidade do Estado do Pará, Mauro O’de Almeida que debate a importância do manejo florestal e como o poder público tem agido para incentivar a sustentabilidade do mercado madeireiro no estado. Com apresentação da jornalista Nicole Matos, o episódio conta ainda com a participação de Mauro Armelin, diretor executivo da Amigos da Terra – Amazônia Brasileira e Leonardo Sobral, gerente florestal do Imaflora, que conduzem as perguntas.

Em comemoração ao mês do meio ambiente, serão lançados mais três episódios, um a cada semana, discutindo as políticas de comando e controle para fiscalização, monitoramento florestal e os desafios da legislação florestal.

Ouça:

O programa já está disponível nas principais plataforma:

Spotify

Google Podcasts

Archor

Sobre o Papo de Floresta

O Papo de Floresta é um podcast que traz informações e conteúdos especiais sobre tudo que vem e que se faz ou que se pode fazer pelas florestas brasileiras. Cada episódio trará convidados especiais que ajudam a entender a nossa relação com a biodiversidade e como podemos contribuir para a conservação. A produção é feita por Amigos da Terra – Amazônia Brasileira e Imaflora. Ouça!

Sobre a Amigos da Terra – Amazônia Brasileira

A Amigos da Terra – Amazônia Brasileira é uma organização não-governamental brasileira, sem fins lucrativos, com mais de 25 anos de atuação na área socioambiental, trabalhando na promoção de iniciativas sustentáveis que visem o desmatamento zero nos habitats naturais brasileiros, com foco prioritário, mas não exclusivo, na Amazônia.

Sobre o Imaflora:

O Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora) é uma associação civil sem fins lucrativos, criada em 1995 sob a premissa de que a melhor forma de conservar as florestas tropicais é dar a elas uma destinação econômica, associada a boas práticas de manejo e à gestão responsável dos recursos naturais. Mais informações: www.imaflora.org.

Fonte: Amazônia.org/ Amigos da Terra – Amazônia Brasileira