PF divulga que “Colômbia” foi o mandate do assassinato de Bruno e Dom

Rubens Coelho, conhecido como Colômbia, foi o mandante do assassinato do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian segundo investigações da Polícia Federal divulgadas nesta segunda-feira (24).

Bruno Araújo Pereira e Dom Phillips

O jornalista e o indigenista foram emboscados e assassinados no Vale do Javari, no Amazonas, em junho do ano passado quando faziam uma expedição para denunciar as atividades ilegais da região. Colômbia teria planejado o crime para impedir a divulgação e investigação das atividades de pesca ilegal.

Ele já havia sido preso no início das investigações, mas conseguiu liberdade provisória em outubro, após pagar fiança de R$15 mil. No entanto, foi preso novamente em dezembro, por violar as regras da liberdade provisória.

Investigações anteriores tinham apontado a participação de Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, Oseney da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva. Os três são acusados de duplo homicídio qualificado por motivo fútil e ocultação de corpo.

As investigações identificaram ainda um quarto participantes, Edivaldo da Costa de Oliveira, irmão do “Pelado, responsável por emprestar a espingarda utilizada para matar as vítimas e que teria colaborado na ocultação dos corpos. Ao todo cinco pessoas já foram indiciadas, incluindo um adolescente.

Segundo a PF as investigações ainda estão em andamento, mas o inquérito que investiga pesca ilegal e associação criminosa armada foi encerrado com 10 pessoas indiciadas.

Fonte: Amazônia.org.br

Com informações da PF