Presidentes interinos do Ibama e ICMBio são nomeados por Marina

Jair Schmitt assume o comando do Ibama e Marcelo Marcelino de Oliveira, o ICMBio; confirmação definitiva dos nomes aguarda aval da Casa Civil

A ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima (MMA), Marina Silva, nomeou nesta quinta-feira (12) os presidentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes (ICMBio), que atuarão, por enquanto, de forma interina.

As nomeações garantem o andamento dos órgãos ambientais, mas a nomeação definitiva dos presidentes dos dois órgãos ainda espera um sinal verde da Casa Civil da Presidência da República.

O servidor e analista ambiental, Jair Schmitt, irá assumir o comando do Ibama, ele atua no órgão há 21 anos e já foi coordenador geral de fiscalização ambiental, tem conhecimento técnico de todas as áreas do Ibama e ressalta a necessidade do esforço coletivo na redução do desmatamento da Amazônia.

No MMA, atuou como diretor de combate ao desmatamento e florestas entre 2017 e 2019. Fez doutorado em Desenvolvimento Sustentável, Política e Gestão pela Universidade de Brasília e tem mestrado em Ciências da Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo.

No ICMBio, quem assume o comando é o analista ambiental, Marcelo Marcelino de Oliveira. Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Paraíba, Oliveira é mestre em Gestão e Políticas Ambientais pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele foi chefe de Unidade de Conservação Federal, coordenador do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiro.

Foi presidente substituto do ICMBio, Presidente da Câmara Técnica de Biodiversidade do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e Coordenador da Câmara Técnica de Biodiversidade do Comitê Interfederativo do Acidente Ambiental no rio Doce.

Fonte: Amazonia.org.br