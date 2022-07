Produção sobre teatro do MST na região amazônica está em cartaz em Nova Iorque

Mostra “Five times Brazil” conta com cinco produções audiovisuais de Barbara Wagner e Benjamin de Burca

“Fala da terra”, gravado neste ano de 2022 com integrantes do coletivo de teatro paraense Banzeiros – Reprodução

“Five Times Brazil” é o nome da mostra em exposição que no terceiro andar do New Museum, em Nova Iorque. Com cinco obras audiovisuais desenvolvidas pela brasileira Barbara Wagner e o alemão Benjamin de Burca, a mostra busca retratar fragmentos do turbulento momento sociopolítico do Brasil a partir de expressões artísticas nas regiões Norte e Nordeste do país.

As videoinstalações produzidas por Barbara e Benjamin, que vivem entre Recife e Berlim e já trabalham juntos há uma década, têm como característica a colaboração com não atores e a elaboração do roteiro junto com os protagonistas da história retratada.

Coletivo Banzeiros

O Coletivo Banzeiros, um grupo de teatro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), protagoniza a produção “Fala da terra”. “Para nós, sujeitos militantes que trabalham nesse campo da arte, a ‘Fala da terra’ tem uma simbologia muito grande”, disse ao MST o integrante do Banzeiros, Kananda Rocha Xavier.

A obra, descreve Kananda, vem para “dar voz para as pessoas que protagonizam a luta e resistência no sudeste paraense, na região amazônica. O indígena, o ribeirinho, o camponês, que são sujeitos invisibilizados, mas que estão no fronte, lutando por direitos, por terra e por alimentação saudável”, afirma.

O grupo de teatro surgiu em 2016 na região amazônica, a partir do Acampamento Pedagógico da Juventude Sem Terra. O encontro do MST acontece todos os anos nesse lugar conhecido como a curva do S, no Pará. Foi ali que, em 1996, aconteceu o Massacre de Eldorado do Carajás.

A mostra estreia em tempos em que o mundo se choca com o sintomático e brutal assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. O recém lançado Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indica, ainda, que se homicídios diminuíram em geral no país, na Amazônia eles cresceram.

Em breve no Brasil

A “Five Times Brazil” é composta pelas obras “Faz que vai” (2015), que a partir de quatro dançarinos aborda a relação entre a tradição e as práticas contemporâneas do frevo; “Está vendo coisas” (2016), sobre a música brega de Recife; “Terremoto santo” (2017), que mergulha na música gospel feita por jovens no interior pernambucano; “Swinguerra” (2019), que acompanha competições de dança no entorno de Recife; e a mais recente “Fala da terra” (2022), com o MST.

A exposição segue em cartaz até 16 de outubro, mas quem não está nos Estados Unidos também pode ter acesso à mostra, que tem exibição marcada em São Paulo entre os dias 26 e 30 de agosto, no Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), como parte da exposição “Histórias brasileiras”.

Fonte: Brasil de Fato