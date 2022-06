Protesto fecha rodovia federal no Pará

Manifestação chega ao terceiro dia sem um acordo entre as partes

Moradores de Rio Vermelho, do distrito de Xinguara no Pará, fecharam a rodovia PA-155 há três dias para reivindicar a restauração da rodovia com recuperação total e a construção de acostamento.

Segundo Danilo, representante da mobilização, o protesto só será encerrado quando chegaram a um acordo que atenda as reinvindicações. Para os manifestantes, a via, do jeito que está, coloca em risco a vida de todos que utilizam a rodovia.

O fechamento teve início nesta segunda-feira (13), quando moradores colocaram pneus no meio da rodovia para impedir o tráfego dos veículos, permitindo apenas a passagem de ambulâncias e pessoas doentes. Na noite de segunda o trânsito foi liberado, mas voltou a ser interditado na terça-feira. Caminhões, carros de passeio e ônibus seguem na estrada desde então. Os organizadores distribuíram água, frutas e alimentos para os que aguardam a liberação.

PA-155

Foram liberados pelo Governo Federal cerca de 41 milhões de reais, mas os manifestantes afirmam que o valor é insuficiente para todo o trecho entre os municípios de Canaã e Xinguara.

Segundo Danilo, as obras chegaram a ser iniciadas, mas foram paralisadas. O protesto segue sem previsão de encerramento, mas segundo ele, moradores, associação de mulheres e caminhoneiros estão apoiando o movimento.

Por: Aldrey Riechel

Fonte: Amazônia.org.br