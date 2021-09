Publicada a íntegra do seminário que apresentou panorama para atuação de órgãos ambientais em queimadas no PA

Vídeo está disponível no YouTube, no canal da unidade do MPF no Pará

O Ministério Público Federal (MPF) publicou, nesta quinta-feira (16), vídeo com a íntegra do seminário “Incêndios Florestais e Queimadas: Panorama para Atuação dos Órgãos Ambientais Paraenses”, evento promovido em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) do Pará. O vídeo está disponível no canal do MPF no Pará no YouTube.

O evento foi realizado em 14 de julho, para secretários municipais de Meio Ambiente no estado, coordenadores regionais da Semas e corpo técnico das secretarias e coordenações. Entre os temas que foram abordados estão o panorama dos incêndios florestais do estado e a instrução normativa da Semas que trata da queima controlada.

Outro tópico tratado foi a atuação do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), que é a principal estrutura federal no país para atuação no combate direto a incêndios florestais e queimadas não autorizadas e para a indução de mudança da cultura do uso do fogo na agricultura.

Programação – O seminário foi iniciado com o painel “Prevfogo no Pará: Apresentação do Programa, Brigadas do estado e Possibilidades de Atuação Interagências”, com o coordenador estadual do Prevfogo, Antônio Jorge Passos Balderramas e com a coordenadora do Núcleo de Interagências e Controle de Queimadas do Prevfogo, Lara Steil.

Em seguida houve a apresentação do painel “Panorama dos Incêndios Florestais no estado do Pará e Estratégias de Monitoramento”, pelo responsável pelo Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico (Comuc) da Semas, Saulo Carvalho.

O terceiro painel foi intitulado “Panorama da Queima Controlada e a Instrução Normativa 8/2015 da Semas: Competência para Controle e Fiscalização, Procedimento e Estratégias de Atuação”, com a técnica da Semas Julianne Moutinho Marta.

Com o título “Programa Municípios Verdes (PMV): Estratégias de Controle de Queimadas – Experiência de Paragominas”, o último painel foi apresentado pela diretora-geral do Núcleo Executor do PMV da Semas, Jaqueline de Carvalho Peçanha.

Sobre os painelistas – Antônio Jorge Passos Balderramas é engenheiro florestal especialista em Heveicultura. Atua como instrutor do curso de formação de brigadas de prevenção e combate aos incêndios florestais do quadro nacional do Ibama, como multiplicador do Sistema de Comando de Incidentes (SCI, formado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp), e como instrutor do quadro do Ibama do curso de alternativas sustentáveis ao uso do fogo no meio rural. Desde 2001 vem atuando com a implantação de alternativas sustentáveis ao uso do fogo no meio rural (como sistemas agroflorestais, hortas, mandalas, quintais agroflorestais, e roça sem fogo) e ministrando cursos de queima controlada em projetos de assentamento, terras indígenas, reservas extrativistas e comunidades quilombolas, por meio da capacitação de brigadas para prevenção e combate aos incêndios florestais.

Lara Steil é bióloga com mestrado em Biotecnologia e doutorado em Hidráulica e Saneamento. Trabalha como analista ambiental no Prevfogo/Ibama desde 2005. Ao longo de sua carreira de 16 anos no manejo do fogo, vem promovendo a cooperação nacional e internacional e o desenvolvimento de atividades relacionadas ao manejo integrado do fogo com comunidades indígenas, quilombolas e rurais, para uma mudança de paradigma em curso no país, de uma política de fogo zero para o manejo integrado do fogo por meio do desenvolvimento de políticas públicas.

Saulo Carvalho é meteorologista e mestre em Ciências Ambientais, na área de Física do Clima. Atua nas áreas de previsão de tempo, clima, hidrologia e divulgação de dados de qualidade da água. Desde 2015 coordena o grupo de monitoramento de focos de queimadas e incêndios florestais, trabalhando diretamente em cooperação com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no âmbito do Sistema Estadual de Defesa Civil.

Julianne Moutinho Marta é engenheira agrônoma, especialista em Gestão Ambiental e Botânica Tropical, com mestrado em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local. Técnica da Semas desde 2008 no licenciamento ambiental rural, atua no PMV desde 2013, no fortalecimento da gestão ambiental municipal, no âmbito do Projeto PMV Fundo Amazônia.

Jaqueline de Carvalho Peçanha é advogada e administradora. Especialista em Direito Sanitário, atuou como secretária municipal de Meio Ambiente e secretária municipal de Assuntos Jurídicos em Paragominas.

Fonte: MPF