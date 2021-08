Queimadas: Ação PrevFogo promove primeiro treinamento contra o fogo em São Félix do Xingu

A iniciativa faz parte do Projeto Fogo – Ação para Diminuição das Queimadas coordenado pela Amigos da Terra Amazônia Brasileira em parceria com a Frigol

O Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) realizou neste final de semana (30/7 a 01/8) o primeiro treinamento de brigadistas voluntários em São Felix do Xingu/PA para moradores da cidade. A ação visa capacitar os participantes para a construção de uma brigada voluntária no município que possa agir rapidamente em caso de incêndio.

A iniciativa faz parte do “Projeto Fogo – Ações para Diminuição das Queimadas”, promovido pela ONG Amigos da Terra – Amazônia Brasileira em parceria com a Frigol, um dos principais frigoríficos do país, e a Secretaria do Meio Ambiente e Mineração de São Félix do Xingu/PA. O projeto tem como objetivo reduzir o desmatamento e as queimadas da região, bem como aprimorar a segurança e a imagem da cidade.

“A capacitação é só um pequeno trecho da trilha que temos a percorrer. Fortalecer ações de mobilização, capacitação e diálogo que engajem todos os setores da cidade é fundamental para que o objetivo do projeto seja realizado com sucesso”, destaca a coordenadora de projetos da Amigos da Terra – Amazônia Brasileira, Luciane Simões. O treinamento deste final de semana garantiu aos 24 participantes um certificado de brigadista emitido pelo IBAMA e válido em todo território nacional.

Participantes na aula teórica do treinamento – Foto: Divulgação

“Queremos contribuir cada vez mais e de maneira efetiva nas comunidades que estamos inseridos e colaborar para o desenvolvimento de todos”, comenta Carlos Eduardo Corrêa diretor Financeiro e Administrativo da Frigol, que contou com cinco colaboradores entre os participantes.

A guarda florestal e brigadista voluntária Joselma Moraes Nunes conta que foi motivada a participar da capacitação pela vontade de contribuir com a prevenção de queimadas no município. “Faço parte de um movimento que trabalha com o meio ambiente, então esse treinamento trouxe mais um conhecimento para que eu possa ajudar a combater os incêndios”, conta.

Joselma em segundo a partir da esquerda, durante aula prática do treinamento – Foto: Divulgação

O município de São Félix do Xingu ficou em quinto lugar no ranking dos municípios do Pará que mais queimaram em julho, com 65 focos de incêndio, segundo o BDQueimadas do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Fonte: Amazônia.org