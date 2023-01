Responsável pelo CAR, Serviço Florestal Brasileiro volta para o Ministério do Meio Ambiente

Órgão estava abrigado na estrutura do Ministério da Agricultura desde janeiro de 2019, após mudança feita pelo governo Bolsonaro

Fachada do bloco B, na Esplanada dos Ministérios, que integra o Ministério do Meio Ambiente (MMA). Foto: Roque de Sá/Agência Senado



Criado em 2006 dentro do Ministério do Meio Ambiente para gerir a concessão de florestas públicas, o Serviço Florestal Brasileiro (SFB) passou 4 anos dentro do Ministério da Agricultura – para onde foi mandado pelo governo Bolsonaro –, onde teve sua agenda de concessões florestais fortalecida. Nesta segunda-feira (02), o SFB está de volta para casa.

Na nova estrutura regimental do Ministério do Meio Ambiente (MMA), estabelecida em decreto publicado hoje (02), o SBF volta a ser abrigado por esta pasta, possuindo quatro diretorias:

1. Diretoria de Concessão Florestal e Monitoramento;

2. Diretoria de Fomento Florestal;

3. Diretoria de Regularização Ambiental Rural; e

4. Diretoria de Planejamento, Orçamento e Administração;

A mudança de volta para casa é bem-vista pelos servidores, mas pode atrasar concessões já engatilhadas de exploração de madeiras em florestas públicas em áreas sob forte pressão de desmatamento, como o sul do Amazonas. A concessão florestal é apontada como uma das soluções para combater o desmatamento ilegal, além de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico de comunidades em regiões remotas do país.

“Se a concessão conseguir chegar antes das ondas de invasão, se a gente conseguir dar a destinação nessas áreas com potencial de exploração legal, a gente recupera o objetivo da criação da lei que criou o Serviço Florestal em 2006”, explica Paulo Henrique Marostegan e Carneiro, ex-diretor de Concessão Florestal e Monitoramento do Serviço Florestal Brasileiro, exonerado nesta segunda-feira (02).

Atualmente, há dois editais do SFB em licitação: um para a concessão de Floresta Nacional de Humaitá (AM), com 3 áreas, somando 200.864,98 hectares a serem concedidas; e outro na Floresta Nacional do Amana (PA), também com três áreas, somando 229,3 mil hectares. A Flona do Amana está localizada nos municípios de Itaituba e Jacareacanga, no Pará.

Para o ex-diretor do SBF, Paulo Carneiro, que é servidor de carreira do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a agenda de concessão florestal de áreas para exploração de produtos madeireiros e não madeireiros avançou durante sua estadia no Ministério da Agricultura por dois motivos principais: a convivência de seus servidores com outros dentro de uma pasta com demanda produtiva muito forte e porque o SFB passou a ser mais ativo na Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais, ligada à Secretaria Especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, onde estava hospedado.

“Se você tem uma gleba de interesse do Serviço Florestal Brasileiro, mas também é de interesse do Incra, podia demorar mais de um ano para descobrir. Na Câmara com o SFB representado, dá para trabalhar junto e declinar ou reforçar o interesse nesta ou naquela área ainda não destinada”, diz Carneiro, que espera que a nova estrutura mantenha o órgão representado no colegiado.

A percepção interna de alguns servidores e especialistas que conversaram com ((o))eco ao longo dos últimos anos é de que o fato de o SFB ter ido para o Ministério da Agricultura o poupou das ingerências e interferências políticas promovidas pela gestão de Ricardo Salles nos órgãos ligados ao Ministério do Meio Ambiente. Mesmo com a burocracia da mudança para o MAPA, que atrasou um pouco o trabalho, o saldo, dizem, foi positivo, pois os servidores de carreiras puderam trabalhar sem assédio moral e institucional.

Até o Cadastro Ambiental Rural – outra importante função do SFB e o principal motivo para o governo Bolsonaro ter mandado o órgão para o MAPA – continuou a ser feito da forma como era antes sem grandes mudanças, embora o grande gargalo, que é a integração dos sistemas estaduais e federal, ainda existisse

Do ponto de vista administrativo, o retorno ao Ministério do Meio Ambiente é o retorno à normalidade, já que o órgão foi criado lá, mas para o órgão, não foi ruim seu tempo de serviço abrigado no outro Ministério.

Por: Daniele Bragança

Fonte: O Eco