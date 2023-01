Rodrigo Agostinho é o novo presidente do Ibama (ou ICMBio)￼

O ex-deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB-SP) será nomeado para o cargo de presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) pela ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima (MMA), Marina Silva. A informação foi divulgada nesta última sexta-feira (13).

Agostinho esteve na equipe de transição de governo e já integrou a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. Também concorreu nas eleições de 2022 para ocupar novamente o cargo de deputado federal, mas não foi reeleito.

Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça é advogado, ambientalista e político brasileiro, filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). Foi prefeito de Bauru, São Paulo, de 2009 até 2017, sendo um dos prefeitos mais jovens a administrar a cidade.

Em 2019, foi eleito presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) da Câmara dos Deputados e permaneceu na função até 2021. Também foi membro titular da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) e integrou a Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional.

Agostinho assumirá o posto de presidente do Ibama no fim do seu mandato como deputado federal, que termina no dia 31 de janeiro. Por enquanto, o Ibama está sob comando interino do analista ambiental Jair Schmitt, servidor de carreira do órgão há 21 anos.

Fonte: Amazonia.org.br