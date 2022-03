Ruralistas deram 54% dos votos que aprovaram urgência na mineração em terras indígenas

Frente Parlamentar da Agropecuária deu 152 dos 279 votos favoráveis à tramitação em urgência do PL 191/2020, considerado inconstitucional pelo MPF; líderes partidários que assinaram requerimento também compõem a bancada do agronegócio



A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), face mais organizada da bancada ruralista, contribuiu com 54,5% dos votos que aprovaram na quarta-feira (09) o requerimento de urgência para a tramitação do Projeto de Lei (PL) 191/2020, que autoriza a mineração em terras indígenas. Dos 279 deputados que apoiaram a pauta, 152 são membros do grupo, que emitiu parecer favorável à medida.

De autoria do governo federal, o projeto altera os critérios de realização de pesquisa e lavra de recursos minerais e hídricos em terras indígenas e é considerado inconstitucional pelo Ministério Público Federal (MPF). Com a aprovação do regime de urgência, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), determinou a criação de um grupo de trabalho para analisar a proposta, que deve ir a plenário ainda em abril.

Apesar de usar como pretexto a escassez de fertilizantes no mercado brasileiro em decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia, o PL 191/2020 já figurava entre as prioridades legislativas de Jair Bolsonaro para 2022, conforme mostrou reportagem do observatório: “Passando a Boiada: 12 das 45 prioridades do governo no Congresso são no campo“.

Pautada às pressas por Lira, a votação ocorreu enquanto cerca de 17 mil pessoas se mobilizavam em frente ao Congresso no Ato pela Terra, convocado pelo cantor Caetano Veloso e outros quarenta artistas, além de líderes indígenas, camponeses e quilombolas.

Luis Miranda, que delatou Ricardo Barros, assinou com ele requerimento de urgência

Bolsonaro e seu líder na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR). (Foto: Facebook)

Fruto de uma articulação direta entre o presidente Jair Bolsonaro, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o líder do governo, Ricardo Barros (PP-PR), o requerimento de urgência relativo ao PL 191/2020 contou com a assinatura de outros nove deputados, dos quais cinco são membros da Frente Parlamentar da Agropecuária.

Ao lado de Barros, assinam sete líderes de partido: André Fufuca (PP-MA), Altineu Côrtes (PL-RJ), Vinicius Carvalho (Republicanos-SP), Euclydes Pettersen (PSC-MG), Adolfo Viana (PSDB-BA), Elmar Nascimento (União-BA) e Sebastião Oliveira (Avante-PE). Também figuram no documento os deputados Marcelo Moraes (PTB-RS) e Luis Miranda (União-DF).

Este último ganhou destaque no ano passado após delatar o próprio Ricardo Barros em depoimento à CPI da Covid. Nele, Luis Miranda acusou o líder do governo de liderar um esquema de venda superfaturada da vacina indiana Covaxin. Na época, o observatório relembrou o histórico fundiário do paranaense, que inclui um latifúndio no Piauí em área de conflito: “Ricardo Barros: do feudo no Paraná às rotas da corrupção“.

Confira vídeo da série De Olho no Congresso sobre Arthur Lira:

Maioria da FPA é favorável à proposta

Dona da maior bancada da Câmara, com 241 deputados, a FPA conseguiu a adesão de boa parte de sua base na votação da urgência do PL 191/2020.

Ao todo, 63% dos ruralistas votaram a favor do requerimento. Outros 24 deputados (10%) não estiveram presentes à sessão ou não puderam votar por comandarem a mesa diretora.

Confira abaixo como votou cada um dos membros da FPA na Câmara:

AJ Albuquerque (PP-CE) – votou Sim

Adriana Ventura (Novo-SP) – votou Sim

Adriano do Baldy (PP-GO) – votou Sim

Aécio Neves (PSDB-MG) – não compareceu

Afonso Hamm (PP-RS) – votou Sim

Afonso Motta (PDT-RS) – não compareceu

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) – votou Sim

Alan Rick (União-AC) – votou Sim

Alceu Moreira (MDB-RS) – votou Sim

Alcides Rodrigues (Patriota-GO) – votou Sim

Alexandre Frota (PSDB-SP) – votou Não

Alexandre Leite (União-SP) – votou Sim

Alexis Fonteyne (Novo-SP) – votou Sim

Aline Sleutjes (União-PR) – votou Sim

Altineu Côrtes (PL-RJ) – votou Sim

André Abdon (PP-AP) – votou Sim

André Fufuca (PP-MA) – votou Sim

Angela Amin (PP-SC) – votou Sim

Antonio Brito (PSD-BA) – votou Sim

Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) – votou Não

Aroldo Martins (Republicanos-PR) – votou Sim

Arthur Lira (PP-AL) – não votou (Art. 17)

Arthur O. Maia (União-BA) – votou Sim

Átila Lins (PP-AM) – não compareceu

Átila Lira (PP-PI) – votou Sim

Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ)

Baleia Rossi (MDB-SP) – votou Não

Beto Pereira (PSDB-MS) – não compareceu

Beto Rosado (PP-RN) – votou Sim

Bia Cavassa (PSDB-MS) – votou Sim

Bia Kicis (União-DF) – votou Sim

Bilac Pinto (União-MG) – votou Sim

Bosco Saraiva (Solidariedade-AM) – votou Sim

Capitão Augusto (PL-SP) – votou Sim

Capitão Wagner (PROS-CE) – votou Sim

Carla Zambelli (União-SP) – votou Sim

Carlos Gaguim (Republicanos-TO) – votou Sim

Carlos Gomes (Republicanos-RS) – votou Sim

Caroline de Toni (União-SC) – votou Sim

Celso Maldaner (MDB-SC) – votou Sim

Celso Russomanno (Republicanos-SP) – não compareceu

Celso Sabino (União-PA) – votou Sim

Chiquinho Brazão (Avante-RJ) – votou Sim

Christiane Yared (PL-PR) – não compareceu

Christino Aureo (PP-RJ) – votou Sim

Claudio Cajado (PP-BA) – votou Sim

Cleber Verde (Republicanos-MA) – votou Sim

Coronel Armando (União-SC) – votou Sim

CoronelChrisóstom (União-RO) – votou Sim

Dagoberto Nogueira (PDT-MS) – não compareceu

Daniel Almeida (PCdoB-BA) – votou Não

Daniel Freitas (União-SC) – votou Sim

Daniel Silveira (União-RJ) – votou Sim

Darci de Matos (PSD-SC) – não compareceu

Éder Mauro (PSD-PA) – votou Sim

Delegado Waldir (União-GO) – votou Sim

Diego Andrade (PSD-MG) – votou Sim

Diego Garcia (Republicanos-PR) – votou Sim

Domingos Neto (PSD-CE) – votou Sim

Domingos Sávio (PSDB-MG) – votou Sim

Dr. Frederico (Patriota-MG) – não compareceu

Dr. Leonardo (Solidariedade-MT) – votou Sim

Dr. Luiz Ovando (União-MS) – votou Sim

Dra. Vanda Milani (Solidariedade-AC) – votou Sim

Dra. Soraya Manato (União-ES) – votou Sim

Edilazio Junior (PSD-MA) – votou Sim

Edio Lopes (PL-RR) – não compareceu

Eduardo Barbosa (PSDB-MG) – votou Não

Eduardo Costa (PTB-PA) – votou Não

Eduardo Bolsonaro (União-SP) – votou Sim

Efraim Filho (União-PB) – não compareceu

Elcione Barbalho (MDB-PA) – votou Não

Emanuel Pinheiro N (PTB-MT) – votou Sim

Emidinho Madeira (PSB-MG) – não compareceu

Enrico Misasi (PV-SP) – votou Não

Evair de Melo (PP-ES) – votou Sim

Fábio Henrique (PDT-SE) – votou Não

Fábio Ramalho (MDB-MG) – votou Não

Fabio Reis (MDB-SE) – votou Sim

Fabio Schiochet (União-SC) – não compareceu

Fábio Trad (PSD-MS) – votou Não

Fausto Pinato (PP-SP) – votou Sim

Felício Laterça (União-RJ) – votou Sim

Félix Mendonça Jr (PDT-BA) – votou Não

Fernando Coelho (União-PE) – votou Sim

Fernando Monteiro (PP-PE) – votou Sim

Franco Cartafina (PP-MG) – votou Não

Genecias Noronha (Solidariedade-CE) – votou Sim

General Girão (União-RN) – votou Sim

Geninho Zuliani (União-SP) – votou Sim

Giacobo (PL-PR) – votou Sim

Gil Cutrim (Republicanos-MA) – votou Sim

GilbertoNasciment (PSC-SP) – não compareceu

Giovani Cherini (PL-RS) – votou Sim

Glaustin da Fokus (PSC-GO) – votou Sim

Gonzaga Patriota (PSB-PE) – votou Não

Greyce Elias (Avante-MG) – votou Sim

Guilherme Mussi (PP-SP) – votou Sim

Gurgel (União-RJ) – votou Sim

Gustavo Fruet (PDT-PR) – votou Não

Gustinho Ribeiro (Solidariedade-SE) – votou Sim

Haroldo Cathedral (PSD-RR) – votou Não

Heitor Freire (União-CE) – votou Sim

Heitor Schuch (PSB-RS) – votou Não

Helder Salomão (PT-ES) – votou Não

Hercílio Diniz (MDB-MG) – votou Não

Herculano Passos (MDB-SP) – votou Não

Hermes Parcianello (MDB-PR) – votou Sim

Hildo Rocha (MDB-MA) – votou Sim

Hiran Gonçalves (PP-RR) – votou Sim

Hugo Leal (PSD-RJ) – votou Sim

Igor Timo (Podemos-MG) – não compareceu

Isnaldo Bulhões Jr (MDB-AL) – não compareceu

Israel Batista (PV-DF) – votou Não

Jaqueline Cassol (PP-RO) – votou Não

Jefferson Campos (PSB-SP) – votou Sim

Jerônimo Goergen (PP-RS) – não compareceu

Jéssica Sales (MDB-AC) – votou Não

Jesus Sérgio (PDT-AC) – votou Não

Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR) – votou Sim

João C. Bacelar (PL-BA) – votou Sim

João Campos (Republicanos-GO) – votou Sim

João Maia (PL-RN) – não compareceu

Joaquim Passarinho (PSD-PA) – votou Sim

Joice Hasselmann (União-SP) – votou Não

Jose Mario Schrein (União-GO) – votou Sim

José Medeiros (Podemos-MT) – votou Sim

José Rocha (PL-BA) – votou Sim

Juarez Costa (MDB-MT) – votou Sim

Júlio Cesar (PSD-PI) – não compareceu

Júnior Ferrari (PSD-PA) – votou Sim

Junior Lourenço (PL-MA) – não compareceu

Júnior Mano (PL-CE) – votou Sim

Juscelino Filho (União-MA) – votou Sim

Kim Kataguiri (União-SP) – votou Sim

Laercio Oliveira (PP-SE) – votou Sim

Lafayette Andrada (Republicanos-MG) – votou Sim

Leonardo Monteiro (PT-MG) – votou Não

Leur Lomanto Jr. (União-BA) – votou Sim

Lincoln Portela (PL-MG) – votou Sim

Loester Trutis (União-MS) – votou Sim

Lourival Gomes (União-RJ) – votou Sim

Lucas Gonzalez (Novo-MG) – votou Sim

Lucas Redecker (PSDB-RS) – votou Sim

Luciano Ducci (PSB-PR) – não compareceu

Lucio Mosquini (MDB-RO) – votou Sim

Luis Miranda (Republicanos-DF) – votou Sim

Luiz Nishimori (PL-PR) – votou Sim

Luiz P. O. Bragança (União-SP) – votou Sim

Magda Mofatto (PL-GO) – votou Sim

Mara Rocha (PSDB-AC) – votou Sim

Marcel van Hattem (Novo-RS) – votou Sim

Marcelo Aro (PP-MG) – votou Sim

Marcelo Moraes (PTB-RS) – votou Sim

Marcelo Ramos (PSD-AM) – não votou (Art. 17)

Márcio Biolchi (MDB-RS) – votou Sim

Márcio Marinho (Republicanos-BA) – votou Sim

Marcos A. Sampaio (MDB-PI) – votou Sim

Margarete Coelho (PP-PI) – votou Sim

Mariana Carvalho (PSDB-RO) – votou Sim

Mário Heringer (PDT-MG) – votou Não

Mário Negromonte Jr (PP-BA) – votou Sim

Marreca Filho (Patriota-MA) – votou Não

Marx Beltrão (PSD-AL) – votou Não

Misael Varella (PSD-MG) – votou Sim

Moses Rodrigues (MDB-CE) – não compareceu

Nelson Barbudo (União-MT) – votou Sim

Nereu Crispim (União-RS) – votou Não

Neri Geller (PP-MT) – votou Sim

Newton Cardoso Jr (MDB-MG) – votou Não

Nilson Pinto (PSDB-PA) – votou Sim

Nilto Tatto (PT-SP) – votou Não

Nivaldo Albuquerque (PTB-AL) – votou Sim

Odair Cunha (PT-MG) – votou Não

Osires Damaso (PSC-TO) – votou Sim

Osmar Terra (MDB-RS) – votou Sim

Ottaci Nascimento (Solidariedade-RR) – votou Não

Otto Alencar (PSD-BA) – votou Não

Pastor Eurico (Patriota-PE) – votou Sim

Paula Belmonte (Cidadania-DF) – votou Sim

Paulinho da Força (Solidariedade-SP) – votou Sim

Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) – votou Sim

Paulo Azi (União-BA) – votou Sim

Paulo Bengtson (PTB-PA) – votou Sim

Paulo Freire Costa (PL-SP) – votou Sim

Paulo Martins (PSC-PR) – votou Sim

Pedro Lupion (União-PR) – votou Sim

Pedro Uczai (PT-SC) – votou Não

Pedro Westphalen (PP-RS) – votou Sim

Perpétua Almeida (PCdoB-AC) – votou Não

Pinheirinho (PP-MG) – votou Sim

Pompeo de Mattos (PDT-RS) – votou Não

Profª Dorinha (União-TO) – votou Não

Rafael Motta (PSB-RN) – votou Não

Reginaldo Lopes (PT-MG) – votou Não

Ricardo Barros (PP-PR) – votou Sim

Roberto de Lucena (Podemos-SP) – votou Sim

Rodrigo Coelho (Podemos-SC) – votou Sim

Rogério Peninha (MDB-SC) – votou Sim

Roman (Patriota-PR) – votou Sim

Ronaldo Carletto (PP-BA) – votou Sim

Rose Modesto (PSDB-MS) – não compareceu

Rubens Bueno (Cidadania-PR) – votou Não

Rubens Otoni (PT-GO) – votou Não

Ruy Carneiro (PSDB-PB) – votou Não

Sanderson (União-RS) – votou Sim

Sergio Souza (MDB-PR) – votou Sim

Shéridan (PSDB-RR) – votou Sim

Sidney Leite (PSD-AM) – votou Sim

Silas Câmara (Republicanos-AM) – votou Sim

Sóstenes Cavalcante (União-RJ) – votou Sim

Subtenente Gonzaga (PDT-MG) – votou Não

Tiago Dimas (Solidariedade-TO) – votou Sim

Tito (Avante-BA) – votou Sim

Uldurico Junior (PROS-BA) – votou Não

Vermelho (PSD-PR) – votou Sim

Vicentinho Júnior (PL-TO) – votou Sim

Vilson da Fetaemg (PSB-MG) – votou Não

Vinicius Carvalho (Republicanos-SP) – votou Sim

Vinicius Poit (Novo-SP) – votou Sim

Vitor Hugo (União-GO) – votou Sim

Vitor Lippi (PSDB-SP) – votou Não

Walter Alves (MDB-RN) – votou Sim

Weliton Prado (PROS-MG) – votou Não

Wellington (PL-PB) – votou Sim

Zé Silva (Solidariedade-MG) – votou Sim

Zé Vitor (PL-MG) – votou Sim

Zeca Dirceu (PT-PR) – votou Não

Por: Bruno Stankevicius Bassi

Fonte: De Olho nos Ruralistas