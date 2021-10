Será nesta quinta-feira (7) o evento de divulgação das auditorias dos acordos da pecuária e dos grãos no Pará

Transmissão ao vivo começa às 14 horas, no canal da unidade do MPF no Pará no YouTube

O Ministério Público Federal (MPF) confirmou para esta quinta-feira (7) a realização do evento de divulgação dos resultados de novas auditorias da sustentabilidade das cadeias econômicas da pecuária e dos grãos no Pará.

O evento começa as 14 horas, com transmissão ao vivo no canal da unidade do MPF no Pará no YouTube.

Serão apresentados resultados de auditorias nas compras de gado realizadas no Pará por frigoríficos e exportadores em 2018 e no primeiro semestre de 2019. Essas auditagens estão previstas nos Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) da cadeia da pecuária.

Também serão divulgados os balanços das checagens das compras, no Pará, de grãos da safra 2018/2019 por indústrias, exportadores e outros atores dessa cadeia econômica. As auditorias foram estabelecidas no Protocolo Verde de Grãos.

Confira a programação:

Objetivos – As auditagens são previstas em acordos que vêm sendo assinados desde 2009 no Pará entre MPF, setor produtivo e empresarial e órgãos de fiscalização. As checagens verificam se há controle da origem da matéria-prima, para que a legislação socioambiental seja respeitada.

O cumprimento da legislação evita que sejam comercializados itens com matéria-prima proveniente, por exemplo, de áreas com desmatamento ilegal, grilagem, trabalho escravo, invasões a unidades de conservação e a terras indígenas e quilombolas, ou sem regularização ambiental ou fundiária.

Em 2018 o MPF divulgou os resultados referentes às aquisições de gado feitas em 2016. Em 2019 foram divulgados os dados de compras de gado realizadas em 2017 e de aquisições de grãos da safra 2017/2018.

Apoios – As iniciativas pela sustentabilidade das cadeias econômicas da pecuária e dos grãos, que hoje são implementadas pelo MPF em toda a Amazônia, ganharam o apoio de governos estaduais e municipais e de representantes de associações empresariais das cadeias econômicas, incluindo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

O evento de divulgação deste ano das mais recentes auditorias das compras de matéria-prima produzida no Pará é realizado pelo MPF com o apoio da organização Amigos da Terra – Amazônia Brasileira, uma das entidades que atuam em parceria com a instituição para fortalecer os compromissos sociais e ambientais das cadeias econômicas e para impulsionar sua implementação.

Serviço:

Evento: divulgação dos resultados de auditorias sobre a sustentabilidade das cadeias produtivas da pecuária e dos grãos no Pará

Data: 7/10/2021

Horário: a partir das 14 horas

Local: canal da unidade do MPF no Pará no YouTube

