Sítio arqueológico de Palmas (TO) recebe serviços de conservação

Iphan-TO também realiza ações de educação patrimonial no sítio arqueológico Paredão, na capital tocantinense

Medições, consolidação do suporte rochoso, remoção da vegetação daninha, remoção dos ninhos de vespa e caminhos de cupins são algumas das atividades que fazem parte da última etapa de uma ação de conservação e proteção do sítio arqueológico Paredão (TO). Promovida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Tocantins (Iphan-TO), a atividade foi concluída entre os dias 23 a 27 de agosto.

Localizado na Estância Marina, em Palmas (TO), o sítio apresenta um extenso acervo de arte rupestre pré-histórica e necessita de cuidados periodicamente. Junto à comunidade local, também foi realizada uma ação de educação patrimonial com o objetivo de informar os moradores sobre a importância da preservação e valorização do patrimônio arqueológico da região.

“Agentes naturais e humanos, como as queimadas que atingem o Cerrado, acabam afetando os registros deixados por nossos antepassados”, explicou a superintendente do Iphan-TO, Cejane Pacini. “O trabalho da equipe de conservação foi no sentido de anular, minimizar ou desacelerar a ação dos agentes degradantes que vêm impactando esses registros rupestres”, completou.

Os serviços realizados fazem das ações de conservação de sítios arqueológicos que a superintendência do Iphan-TO já realiza no estado.

Serviços

Inicialmente, a equipe contratada realizou um diagnóstico do estado de conservação do sítio e identificação dos agentes degradantes. Em seguida, foi feito o serviço de conservação. As medições servem para se saber a composição química do pigmento das pinturas rupestres, a natureza química dos agentes degradantes e a temperatura do suporte rochoso.

Os registros rupestres pintados no sítio arqueológico Paredão (TO) compõem no mínimo sete painéis distribuídos de forma descontínua ao longo de duzentos metros de um paredão arenítico. Predominam as pinturas na cor vermelha, ocorrendo também as cores amarela e branca. Alguns grafismos foram feitos a partir da combinação de duas cores. Há representações de zoomorfos, antropomorfos e figuras geométricas.

Fonte: Iphan