Sonia Guajajara é a principal cotada para o Ministério dos Povos Indígenas

Eleita uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela Revista Time, a maranhense foi a primeira indígena eleita deputada federal por SP

Sonia Guajajara, líder indígena eleita Deputada Federal por São Paulo, é a principal cotada para o Ministério dos Povos Indígenas, promessa do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva durante sua campanha eleitoral.

A líder Guajajara tem se destacado para assumir a pasta. Essa semana a Apib e o GT dos Povos Indígenas do governo de transição indicou uma lista tríplice como sugestão ao presidente eleito. Além de Sônia estão Joenia Guajajara e Weibe Tapeba.

Eleita uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela Revista Time, a maranhense foi a primeira indígena eleita deputada federal por São Paulo, com mais de 150 mil votos. Foi uma das principais vozes do movimento indígena na luta contra os retrocessos da agenda durante a gestão Bolsonaro. Através da APIB, iniciou a ofensiva contra o governo desde janeiro, quando o então presidente anunciou o desmantelamento da FUNAI e o de políticas indigenistas históricas do Estado brasileiro.

Ainda em 2019, articulou junto a lideranças da hoje ANMIGA – Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, a primeira Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília, reunindo mais de 2 mil mulheres de diferentes povos na capital federal.

No mesmo ano, articulou a Jornada Sangue Indígena Nenhuma Gota a Mais, circulando junto a outras lideranças indígenas por 12 países da Europa durante 35 dias. À ocasião denunciaram o Governo Bolsonaro junto ao Parlamento europeu, aos parlamentos nacionais, além de empresas e sociedade civil.

Durante a pandemia, articulou junto a APIB, uma grande campanha em prol da vida dos povos indígenas, com medidas que envolvem a sistematização e divulgação de dados e ações relacionadas ao impacto da pandemia junto aos povos, além de medidas judiciais junto aos STF (Supremo Tribunal Federal), obrigando o Governo Federal à elaborar e cumprir de um plano de enfrentamento da Covid-19.

Fonte: Mídia NINJA