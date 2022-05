Sônia Guajajara entra na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista “Time”

Boulos afirma que Sônia é “inspiração”; cientista brasileiro que atua na África do Sul também foi incluído na lista

A liderança indígena Sônia Guajajara foi incluída na lista das 100 pessoas mais influentes da revista Time, publicada nos EUA e divulgada nesta segunda-feira (23). Ela é uma das duas pessoas brasileiras na lista, ao lado do cientista Túlio de Oliveira, que atua na África do Sul e foi um dos responsáveis pela identificação da variante ômicron do vírus da covid-19.

Nascida na Terra Indígena de Araribóia, no Maranhão, Sônia dedicou a vida para combater a invisibilidade dos povos indígenas. Em cerca de duas décadas de atuação na luta pelos direitos das populações originárias, atuou em diferentes organizações e movimentos, como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), da qual é coordenadora executiva.

Pré-candidata a deputada federal pelo PSOL em São Paulo, Guajajara entrou para a história da política brasileira em 2018, quando foi candidata a vice-presidente na chapa de Guilherme Boulos (PSOL). Foi a primeira indígena a concorrer ao cargo.

Foi Boulos, aliás, quem escreveu o perfil de Guajajara na Time. Convidado pela revista para apresentar a colega de partido, Boulos destacou o fato de ela ter saído de casa aos 10 anos para trabalhar e, contrariando as estatísticas, ter chegado ao ensino superior. Ela é professora e auxiliar de enfermagem.

“Sônia é uma inspiração, não só para mim, mas para milhões de brasileiros que sonham com um país que quita suas dívidas com o passado e finalmente acolhe o futuro”, destacou Boulos.

Tulio de Oliveira

Vivendo na África do Sul há mais de vinte anos, o cientista brasileiro Tulio de Oliveira foi um dos primeiros pesquisadores a alertar sobre a gravidade da variante ômicron. Ele é diretor do Centro para Respostas e Inovação sobre Epidemias do país africano. Oliveira foi nomeado junto de Sikhulile Moyo, diretor de laboratório do Laboratório de Referência de HIV de Botswana-Harvard, que também trabalhou na identificação da variante.

Elaborada anualmente desde 2004, a lista da Time reúne pessoas que contribuem para mudanças no mundo – sejam boas ou ruins. Em 2020, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi incluído na lista e duramente criticado pela condução da resposta à pandemia, pela recessão econômica e pelo desmatamento na Amazônia. Em 2022, os líderes da Rússia e da Ucrânia, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, estão entre as personalidades listadas.

Fonte: Brasil de Fato