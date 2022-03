Turismo comunitário faz contraponto à proposta de exportação de soja de MT via Santarém (PA)

Iniciativa acontece no Lago do Maicá, área visada para a construção de porto para escoamento de soja do Mato Grosso

Desde 2013, o Lago do Maicá é visado para a construção de portos que escoariam a soja produzida no Mato Grosso – Projeto Encantos do Maicá

Na cidade de Santarém (PA), o Lago do Maicá chama a atenção pela paisagem verde, cheia de animais e com um belo pôr do sol. Desde maio de 2021, jovens do bairro Pérola do Maicá querem aproveitar o potencial turístico do local. O turismo de base comunitário é uma alternativa de renda em uma área visada por grandes empreendimentos. Desde 2013, há projetos para a construção de portos no lago, com o objetivo de escoar a soja produzida no Mato Grosso e exportada, em sua maioria, para a Europa.

“Já fizemos rotas com alguns turistas, e agora neste ano estamos com plano de ação de formação”, explica William Victor, coordenador do projeto Encantos do Maicá.

Após muita pressão das comunidades do entorno, elas foram ouvidas pelo poder público, mas o projeto de construção de portos acabou sendo aprovado mesmo assim, conforme conta Diana Maria, coordenadora da pastoral da juventude de Santarém:

“Em 2018, aconteceu uma conferência municipal. A conferência municipal aqui na cidade visa o Plano Diretor que acontece de dez em dez anos. Nisso, os movimentos populares e diversas instituições decidiram ‘não’ aos portos, que estavam em projeto para a grande área do Maicá. Dois meses depois, na surdina, a Câmara dos Vereadores aprovou o projeto de lei, o prefeito fez isso na calada da noite”.

William Victor reforça que a iniciativa de turismo comunitário visa mostrar para as comunidades que é possível gerar renda sem comprometer o modo de vida tradicional e a sustentabilidade. “O Lago do Maicá é um grande berçário de animais, tanto espécies de peixes como espécies de aves. Tem que ter algo que possa somar com as comunidades, e não tirar as famílias que aqui residem”, afirma o coordenador.

Além dos passeios turísticos de barco, o Projeto Encantos do Maicá também promove feiras agroecológicas e oficinas para valorizar e difundir os saberes locais. “Tem muita gente trabalhando com cultura, artesanato, utilizando produtos da própria floresta, do próprio lago pra fazer artesanato’, explica o artista plástico Carlos Alves, que integra o projeto. Ele ressalta a importância de envolver comunidades indígenas e quilombolas que dependem do lago para sobreviver.



Exportação da soja do Mato Grosso via Santarém / Arte: Brasil de Fato

O Brasil de Fato entrou em contato por e-mail com a prefeitura de Santarém e com a Empresa Brasileira de Portos de Santarém (Embraps) para saber se há previsão de instalação dos portos e se o poder público e a iniciativa privada têm projetos de mitigação dos impactos ambientais e sociais, mas não obtivemos resposta.

Por: Catarina Barbosa e Raquel Setz

Fonte: Brasil de Fato