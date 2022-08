Veja a lista dos atos pela democracia desta 5ª feira pelo país; 49 cidades estão confirmadas

Organização calcula 86 manifestações, incluindo 26 capitais e o DF

Já estão confirmados 86 atos em 49 cidades, incluindo as 26 capitais e o Distrito Federal, para as manifestações em defesa da democracia e de eleições livres que acontecerão nesta quinta-feira (11). Os números são da campanha Fora, Bolsonaro (veja a lista completa ao final do texto) e mostram a força da reposta da sociedade brasileira aos ataques à credibilidade do processo eleitoral brasileiro promovidos pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

São manifestações populares de rua, atividades estudantis e eventos para leitura da “Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito”, que será lançada em ato a partir das 10h desta quinta, na Faculdade de Direito do Largo do São Francisco. A carta, que pode ser assinada por qualquer cidadão, já conta com mais de 860 mil assinaturas, inclusive as de 8 candidatos à Presidência da Republica: Lula, Ciro Gomes, Simone Tebet, Felipe D’Ávila, Soraya Thronicke, Sofia Manzano, Leonardo Péricles e Eymael.

Na mesma data, será lançada também a carta “Em Defesa da Democracia e da Justiça”, articulada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), conta com apoio de mais de 100 entidades de diversos setores.

Entre os signatários estão entidades empresariais, como a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Abiove (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais), PróGenéricos (Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos) e FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo); organizações da sociedade civil, como a Anistia Internacional, a Todos Pela Educação e o Instituto Vladmir Herzog; além de centrais sindicais, da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo e universidades como USP, Unesp e PUC.

Também em São Paulo, a manifestação de rua acontece no vão do MASP, na avenida Paulista, a partir das 17h. Em Brasília, os movimentos estarão em frente ao Congresso Nacional, às 15h.

“Carta, manifesto, atos populares são uma resposta de toda a sociedade brasileira aos ataques e mentiras do presidente-candidato da República contra a lisura do sistema eleitoral e as suas ameaças públicas e ilegais de não respeitar o resultado das urnas nas eleições de outubro, se não for reeleito”, afirma nota assinada pela campanha Fora Bolsonaro, iniciativa nacional formada por dezenas de movimentos populares, entidades representativas e partidos políticos.

Veja a lista completa dos atos em todo o país, atualizada às 19h desta quarta-feira (10):

Acre:

▪️ Rio Branco:

– Restaurante Universitário da UFAC, 10h

Alagoas:

▪️ Maceió:

– Praça Centenário, 8h

– UFAL/UNEAL, 10h

Amapá:

▪️ Macapá:

– Praça Veiga Cabral, 9h

– Unifap, 15h

Amazonas:

▪️ Manaus:

– Praça da Saudade, 15h

Bahia:

▪️ Lauro de Freitas:

– Viaduto 2 de julho, 9h

▪️ Feira de Santana:

– UEFS, 14h30

▪️ Salvador:

– Praça do Campo Grande, 9h

– UFBA, 10h

Ceará:

▪️ Fortaleza:

– UFC, 9h

– Praça da Bandeira, 9h

– Praça da Gentilândia, 16h

– Casa do Estudante, 19h

Distrito Federal:

▪️ Brasília:

– Faculdade de Direito da UnB, 10h

– Museu Nacional, 15h

– Congresso Nacional, 15h

– Teatro Nacional, 17h

– Gramado da Esplanada, 18h

Espírito Santo:

▪️ Vitória:

– Praça Costa Pereira, 10h

– Escada do Teatro Universitário da UFES, 16h

– Quadra da Escola de Samba Novo Império, 18h

Goiás:

▪️ Cidade de Goiás

– Mercado Municipal, 18h

▪️ Goiânia:

– Praça Universitária, 17h

– UFG Campus Goiânia, 17h30

– UFG Campus Goiás, 20h

Maranhão:

▪️ São Luís:

– Praça Deodoro, 16h

Minas Gerais:

▪️ Belo Horizonte:

– Av. Álvares Cabral 400, 10h

– UFMG, 11h

– Praça Afonso Arinos, 17h

▪️ Divinópolis:

– Praça da Bíblia – Bairro Belvedere, 17h30

▪️ Juiz de Fora:

– Praça da Estação, 17h

Mato Grosso do Sul:

▪️ Campo Grande:

– Auditório da ACP, 10h

– Câmara Municipal, 10h

▪️ Três Lagoas:

– Portões da UFMS, 18h

Mato Grosso:

▪️ Cuiabá:

– Liceu Cuiabano, 19h

Pará:

▪️ Belém:

– UFPA, 14h

– Mercado de São Brás, 17h

▪️ Santarém:

– Praça São Sebastião, 17h

Paraíba:

▪️ Campina Grande:

– Praça da Bandeira, 15h

▪️ João Pessoa:

– Lyceu Paraibano, 14h

Pernambuco:

▪️ Recife:

– UNICAP – Em frente ao Bloco G, 9h

– Faculdade de Direito UFPE ao lado da Câmara de Vereadores – Parque 13 de Maio, 10h

– UFPE, 11h

– Rua da Aurora, 15h

Piauí:

▪️ Teresina:

– Praça Rio Branco, 8h30

Paraná:

▪️ Cascavel:

– No Redondo da Unioeste, 17h30

▪️ Curitiba:

– Praça Santos Andrade, 18h

▪️ Londrina:

– Praça do CECA, 10h

– Calçadão ao lado do Banco do Brasil, 17h

– Gramado do CCH, 21h

▪️ Paranaguá:

– Sede da APP Sindicato, 18h

▪️ Ponta Grossa:

– Praça Santos Andrade – Entrada principal da UEPG, 18h

Rio de Janeiro:

▪️ Campos dos Goytacazes:

– Pelourinho – No Calçadão, 10h

▪️ Rio de Janeiro:

– PUCRJ, 11h

– UERJ, 11h

– UFRJ, 11h

– UNIRIO, 11h

– Candelária, 16h

▪️ Niterói:

– UFF, 9h

▪️ Resende:

– Mercado Popular, 16h

Rio Grande do Norte:

▪️ Natal:

– Midway, 14h30

Rondônia:

▪️ Porto Velho:

– UNIR Centro, 16h30

Roraima:

▪️ Boa vista:

– Maloquinha do Insikiran, 16h30

Rio Grande do Sul:

▪️ Porto Alegre:

– Colégio Júlio de Castilhos, 8h

– Faculdade de Direito da UFRGS, 10h

– UFRGS, 11h

– Palácio Piratini, 12h

Santa Catarina:

▪️ Chapecó:

– Saguão da Reitoria da UFFS, 10h

▪️ Florianópolis:

– Auditório da Reitoria da UFSC, 10h

– Praça da Alfândega, 17h

Sergipe:

▪️ Aracaju:

– Alese, 10h

– Praça Getúlio Vargas. Bairro São José, 15h.

– Praça da Democracia na UFS, 16h30

São Paulo:

▪️ Botucatu:

– Biblioteca UNESP – Rubião Júnior, 11h

▪️ Campinas:

– UNICAMP, 9h30

– Largo do Rosário, 10h

▪️ Marília:

– Praça Saturnino de Brito, em frente à Prefeitura, 16h

▪️ Paulínia:

– Replan, 7h

▪️ Santos:

– Praça dos Andradas, 10h

▪️ São Paulo:

– Sindicato dos Jornalistas, 9h30

– Faculdade Direito USP (Leitura da Carta), 10h

– MASP – Av. Paulista, 17h

▪️ Ribeirão Preto:

– USP Ribeirão Preto, 10h

– Esplanada do Teatro Pedro II, 17h

Tocantins:

▪️ Palmas

– UFT BLOCO C, 19h

* Sistematização da Central de Mídia das Frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo, Fora Bolsonaro Nacional

Fonte: Brasil de Fato

Edição: Rodrigo Durão Coelho