Inscrições para o vestibular indígena da Unicamp e da UFSCar terminam nesta quinta (20)

O período de inscrição do vestibular indígena unificdo da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e da Universidade Federal de São Carlos (Ufscar) termina nesta sexta-feira (20). Esse é o primeiro ano em que as universidades aplicam a seleção juntas.

Para concorrer às vagas do próximo ano letivo, os candidatos devem realizar a inscrição indicando até dois cursos, um em cada universidade, por meio do site da Comvest.

O edital com as regras, o calendário completo e as vagas por curso pode ser encontrado no site de cada instituição separadamente.

No dia do exame, os candidatos devem levar a documentação especificada nos editais para comprovar que pertencem a uma das etnias indígenas do território brasileiro.

Os estudantes também devem ter cursado o ensino médio integralmente na rede pública (municipal, estadual, federal) ou em escolas indígenas oficialmente reconhecidas ou que tenham obtido a certificação do ensino médio pelo ENEM ou exames oficiais, por exemplo, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

No total, cada universidade oferece 130 vagas. Caso seja selecionado, o estudante deve comprovar que atende a todos os requisitos por meio de documentos.

A prova, que será realizada em 13 de março de 2022, será aplicada nas seguintes cidades: Bauru (SP), Campinas (SP), Dourados (MS), Manaus (AM), Recife (PE), São Gabriel da Cachoeira (AM) e Tabatinga (AM).

O exame será composto por uma redação e questões de múltipla escolha sobre Linguagens e códigos (14 questões), Ciências da Natureza (12 questões), Matemática (12 questões) e Ciências Humanas (12 questões).

Além desta prova, os candidatos ao curso de Licenciatura em Música deverão realizar a Prova de Habilidades Específicas na área, com o envio eletrônico de vídeos pela página da Comvest, entre os dias 25 de janeiro e 8 de fevereiro.

Fonte: Brasil de Fato