Em dezembro desmatamento na Amazônia foi 58% menor em relação ao ano anterior; Cerrado aumento 6%

No mês de dezembro de 2024 o desmatamento na Amazônia Legal Brasileira (ALB) foi de 75,13 quilômetro quadrados (Km²), uma redução de 58% em relação ao mesmo mês de 2023. Os últimos meses do ano, por causa do período chuvoso, tendem a ter índices menores de desmatamento na região.

Roraima se destacou em dezembro assumindo o primeiro lugar no ranking dos Estados que mais desmataram, foi responsável por 28,7% do total, tendo desmatado 21,53km². Mato Grosso, aparece na segunda posição com 21,33km², representando 28,4% da somatória, os dois estados juntos concentraram mais da metade de todo o desmatamento na Amazônia Legal para o mês. O ranking é seguindo pelo Acre, que teve um aumento de 277% em comparação com o ano anterior. O Estado, que assumiu 11% da fatia do desmatamento do mês, perdeu 8,75km². Maranhão e Amazonas desmataram 7.39km² e 6.25, respectivamente.

O Pará, estado que costuma liderar a lista de desmatamento, em dezembro desmatou 7,41km², uma redução de 92% em comparação com o ano de 2023. Rondônia, 5,10km² e Tocantins, 0,63km² aparecem em últimos no ranking do mês.

No Cerrado, o desmatamento foi de 511,15 km², um leve aumento de 6% em comparação com o ano anterior. No entanto, na região da Matopiba, apenas o Tocantins teve um leve aumento de 0,68%, tendo perdido 148,38 km². O Piauí, em comparação com o ano anterior, reduziu 199,16%, tendo desmatado 111,11km². Na Bahia foram 91,08km² e no Maranhão 60,45km², ambos reduziram em 43% e 9% respectivamente.